Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Sono 36.767 le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia, che finora ha contagiato 284.796 cittadini provocando 35.597 morti. Qui le ultime notizie sul Covid nel mondo. Di seguito tutte le ultime notizie di oggi, lunedì 14 settembre 2020, legate al Coronavirus in Italia, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Cortina, focolaio in un hotel: metà dei dipendenti positiva – Un focolaio è scoppiato in un hotel di Cortina D’Ampezzo (Belluno). L’Alaska, struttura alberghiera della nota località sciistica, ha registrato dieci positivi tra i suoi dipendenti, la metà del personale che lavora nell’hotel. A far scattare l’allarme un operatore della cucina, che aveva accusato sintomi del virus e si era sottoposto al tampone, risultando positivo. Il lavoro di tracciamento ha permesso di individuare la positività di altri 9 suoi colleghi. La Usl 1 di Belluno ha dichiarato: “L’indagine epidemiologica ha correlato queste positività ad un probabile caso indice. È stato messo in campo il consueto contact tracing, che sarà modulato sulla base dei risultati dei tamponi eseguiti”. Il sindaco di Cortina, Gianpietro Ghedina, ha escluso particolari rischi. “Il focolaio è stato gestito tempestivamente con tutti i protocolli del caso e il rapido intervento della Uls”.

Ore 06.30 – Scuola, Azzolina: “2,4 milioni di banchi nuovi entro ottobre” – “I dirigenti scolastici ci hanno chiesto 2,4 milioni di banchi: 2 milioni sono quelli tradizionali e 450.000 sono quelli con le rotelle. Alcuni sono già stati consegnati, ora tutti gli altri sono in consegna da qua a fine ottobre”. Lo conferma la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, a ‘Domenica live su Canale 5. “Il fatto che non ci sia il banco singolo non significa che la scuola non possa iniziare. Laddove il metro di distanza non e’ garantito a tutti si metterà la mascherina”, aggiunge. “Sui banchi in questo paese non si è mai investito. Il ritardo è di vent’anni, non è il nostro. Siamo partiti dalle zone che hanno subito di più”, conclude.

Ore 06.00 – Rinvio per Italia-Israele di calcio femminile – A seguito delle restrizioni per il contenimento della pandemia Covid 19 adottate dallo Stato di Israele la Figc ha accettato la richiesta della Ifa, d’accordo con la UEFA, per il rinvio della gara tra le Nazionali Femminili di Italia e Israele, che era in programma allo Stadio “Castellani” di Empoli giovedì 17 settembre alle ore 20.45. Lo annuncia una nota che spiega che la gara, valida per le qualificazioni all’Europeo Femminile 2022, verrà recuperata in una delle prossime finestre internazionali.Le Azzurre proseguiranno il raduno come da programma già comunicato e resteranno presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano per preparare la gara Bosnia Erzegovina – Italia, altra sfida verso Euro 2022, in programma martedì 22 alle ore 16 presso lo Stadio “Bilino Polje” di Zenica.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Coronavirus: a Polignano a Mare altri 11 nuovi casi contagio – Ci sono 11 nuovi casi di positività a Polignano a Mare, nel Barese. A comunicarlo, il sindaco, Domenico Vitto, attraverso il suo profilo social. Dopo il focolaio scoppiato in un’azienda ortofrutticola, arrivano, dunque, a 52 i casi in città. Nella tenda che è stata montata nei pressi del campo sportivo per effettuare il tampone in modalità drive-in per i contatti stretti dei positivi dell’azienda, sono stati effettuati 83 tamponi lo scorso giovedì pomeriggio, di cui 7 sono risultati positivi; dei 69 tamponi effettuati lo scorso venerdì mattina, 4 sono risultati positivi.

Flavio Briatore guarisce dal Coronavirus e torna a Montecarlo – Flavio Briatore è guarito dal Coronavirus. Il patron del Billionaire è stato sottoposto nelle ultime ore a due tamponi che hanno dato entrambi esito negativo. Nella tarda serata di ieri dunque Briatore, giudicato clinicamente sano, è tornato nella sua residenza di Montecarlo. L’imprenditore ha pubblicato una storia del rientro a casa su Instagram.

Contagi stabili in Italia e cala il numero dei morti. Speranza: “Dobbiamo resistere altri 6 mesi”. Migliorano le condizioni di Berlusconi.I nuovi casi sono stati 1.501 su 92 mila tamponi effettuati. Sei i decessi, sono 35.603 in totale. Il ministro della Salute: “A fine inverno saremo salvi”(Qui l’intervista completa). Berlusconi potrebbe uscire dall’ospedale a inizio della settimana.

Domani inizia la scuola. Allarme dei presidi: consegnati 200mila banchi su 2,4 milioni attesi. Azzolina: “Stiamo risolvendo criticità”. –Giannelli all’AGI: “Sul fronte degli spazi alternativi per gli studenti si stanno recuperando, ma non abbiamo ancora dati certi”. La ministra: “I 70 mila docenti in più saranno nominati nelle prossime settimane direttamente dai dirigenti scolastici. Chiesti alle famiglie di piccoli sacrifici”.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

