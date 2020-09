Coronavirus, Silvio Berlusconi: dimesso dall’ospedale San Raffaele: “Anche stavolta l’ho scampata bella”

Coronavirus: Silvio Berlusconi dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano

Nella tarda mattinata di oggi, lunedì 14 settembre 2020, Silvio Berlusconi è stato dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato dal 3 settembre scorso in seguito all’aggravarsi delle sue condizioni dopo la positività al Coronavirus. Il Cavaliere, infatti, dopo aver contratto il Covid-19 ha sviluppato una polmonite bilaterale, che è stata prontamente curata con l’antivirale Remdesvir. Berlusconi è uscito dall’ospedale e si è intrattenuto con i giornalisti. Visibilmente provato e anche commosso, il leader di Forza Italia ha dichiarato di aver affrontato “la prova più pericolosa della mia vita” superata grazie “al cielo e ai medici del San Raffaele” e aggiungendo successivamente: “Anche stavolta l’ho scampata bella”. Il Cavaliere, poi, ha invitato a non abbassare la guardia, a proteggere in particolare modo i nonni e le persone anziane, sottolineando però che “l’Italia non può restare ferma, sarebbe una catastrofe senza precedenti”.

Che le condizioni di Berlusconi fossero in miglioramento lo si era capito sia dal bollettino medico diffuso quotidianamente dal suo medico di fiducia, nonché primario del San Raffale Alberto Zangrillo, che dalle parole dello stesso leader di Forza Italia che, lo scorso 8 settembre era intervenuto telefonicamente nel corso di un comizio per parlare delle sue condizioni di salute: “Sto lottando per uscire da questa infernale malattia, è molto brutta. Qui al San Raffaele hanno fatto migliaia di esami e io sono risultato tra i primi 5 per forza del virus. Ce la sto mettendo tutta e spero proprio di farcela e di riuscire a tornare in pista”. Lo stesso Zangrillo aveva confermato l’alta carica virale del Cavaliere dichiarando che a “marzo-aprile lo avrebbe ucciso”.

