Coronavirus, Berlusconi: “Lotto per uscire da questa malattia infernale”

“Lotto per uscire da questa malattia infernale”: Silvio Berlusconi parla per la prima volta da quanto è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano a causa della polmonite bilaterale che lo ha colpito dopo aver contratto il Coronavirus. Il Cavaliere a sorpresa è intervenuto telefonicamente prima a una riunione tra i senatori di Forza Italia e poi a un comizio che si stava tenendo a Fenis, in Valle d’Aosta. “Sto lottando per uscire da questa infernale malattia, è molto brutta. Qui al San Raffaele hanno fatto migliaia di esami e io sono risultato tra i primi 5 per forza del virus. Ce la sto mettendo tutta e spero proprio di farcela e di riuscire a tornare in pista” ha dichiarato Berlusconi.

Berlusconi, poi, ha affrontato il tema delle elezioni regionali e del referendum in programma il prossimo 20 e 21 settembre. “Bisogna far sapere agli italiani la necessità di andare al voto. L’incertezza sul numero dei votanti è grande. E allora vale la pena ricordare a tutti gli indecisi un monito di Platone che diceva a chi non voleva votare per il governo di Atene: ‘Chi non va a votare si merita un governo di pericolosi incapaci’ ha dichiarato Berlusconi. “Ce la sto mettendo tutta – ha proseguito – per tornare a condurre la nostra battaglia di sempre soprattutto per le imprese, per il lavoro, contro l’oppressione fiscale e burocratica, contro la Giustizia ingiusta e contro i giudici che fanno i politici”.

