Berlusconi, Zangrillo: “Condizioni stabili. Cauto ma ragionevole ottimismo”

Le condizioni dell’ex premier Silvio Berlusconi positivo al Covid, ricoverato al San Raffaele di Milano, “permangono stabili. Il quadro respiratorio e quello clinico confermano un decorso regolare e atteso, che induce quindi a un cauto ma ragionevole ottimismo”. Lo ha comunicato il professor Alberto Zangrillo, responsabile dell’U.O. di Terapia Intensiva generale e Cardiovascolare dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, in un aggiornamento sulle condizioni del suo paziente.

L’ex premier ha passato una notte tranquilla al San Raffaele, dove è stato ricoverato dopo che i medici hanno rilevato un principio di polmonite bilaterale. Oggi Marina Berlusconi,​ presidente di Fininvest e figlia di Silvio Berlusconi, ha pubblicato una nota in cui chiede maggiore rispetto per la malattia del padre. “Mi vedo attribuiti non solo pensieri che non ho mai avuto e accuse che non mi sono mai sognata di formulare, ma addirittura parole e giudizi che non avrei mai avuto motivo di pronunciare”, si legge nella nota. Sarò un’ingenua, ma non riesco a rassegnarmi nel vedere così calpestati i sentimenti di familiari, amici veri, collaboratori leali”.

