La presidente di Fininvest, Marina Berlusconi,​ ha pubblicato una nota in merito ad alcuni articoli comparsi sulla stampa sulla malattia del padre Silvio Berlusconi, risultato positivo al Coronavirus e attualmente ricoverato al San Raffaele di Milano. “Credo che la malattia di mio padre, come quella di qualunque altro essere umano, meriterebbe ben maggiore rispetto, discrezione e attenzione alla verità di quanto non legga e non ascolti in questi giorni. Giorni segnati dalla ossessiva ricerca di conflitti che non esistono e da una caccia al ‘colpevole’ che lascia davvero sconcertati”, si legge nella nota.

“Per quanto mi riguarda, mi vedo attribuiti non solo pensieri che non ho mai avuto e accuse che non mi sono mai sognata di formulare, ma addirittura parole e giudizi che non avrei mai avuto motivo di pronunciare. Sarò un’ingenua, ma non riesco a rassegnarmi nel vedere così calpestati i sentimenti di familiari, amici veri, collaboratori leali. Oltre, naturalmente, all’impegno dei medici che stanno seguendo come sempre mio padre con grande professionalità e umanità e che ci tengo ancora una volta a ringraziare”, ha concluso Marina.

La nota di Marina Berlusconi, primogenita di Berlusconi e della prima moglie Carla Elvira Lucia Dall’Oglio, arriva dopo che la sorellastra Barbara Berlusconi, figlia dell’ex premier e di Veronica Lario, in un’intervista al Corriere della Sera, ha denunciato di aver subito quello che ritiene essere stato “un trattamento disumano” dopo essere stata additata come “l’untrice” della famiglia a causa di una serata passata in due locali a Capri prima di andare a Villa Certosa.

“Nei giorni in cui vivo momenti di grande angoscia per la salute di mio padre”, è il suo sfogo, “penso sia disumano essermi trovata su tutti i media come l’untrice ufficiale della persona a cui voglio più bene”. L’ex moglie di Silvio Berlusconi, Veronica Lario, ha fatto pervenire un messaggio alla segreteria del leader di Forza Italia dicendosi “addolorata” per quanto accaduto al Cavaliere, e aggiungendo: “lo scenario clinico ora mi sembra abbastanza confortante e i miei figli mi hanno rassicurata, mi dicono di stare tranquilla”.

