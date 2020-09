Barbara Berlusconi si sfoga: “Non sono un’untrice, contro di me un trattamento disumano”

“Nei giorni in cui vivo momenti di grande angoscia per la salute di mio padre penso sia disumano essermi trovata su tutti i media come l’untrice ufficiale della persona a cui voglio più bene”. A dirlo è Barbara Berlusconi, figlia dell’ex premier e di Veronica Lario. Uno sfogo, con il quale la primogenita commenta le notizie apparse su alcuni giornali sulle cause del contagio del padre, risultato positivo al Coronavirus e attualmente ricoverato al San Raffaele.

“Vorrei proprio capire su quali basi sono stata indicata con certezza come la responsabile”, aggiunge Barbara, dopo che su alcuni media era stata dipinta come la persona che ha trasformato in cluster la residenza sarda dell’ex premier. “I tempi e i ripetuti tamponi negativi fatti da mio padre dimostrano il contrario. La caccia all’untore è una cosa da Medioevo, e la trovo umanamente inaccettabile oltre che scientificamente indimostrabile”, chiosa in un’intervista al Corriere della Sera, sottolineando di non essere stata lei a contagiare il leader di Forza Italia.

“Dopo tre tamponi e un test sierologico negativi è molto improbabile che papà abbia preso il Covid 19 da me. Lui è risultato positivo molto dopo, e ultimamente il periodo di incubazione del virus si è ridotto”, ha aggiunto Barbara Berlusconi. “Non ci sto a sentirmi dire questo. Non mi riconosco in questa specie di ritratto. Non ho condotto alcuna vita sregolata in Sardegna. Le volte che sono uscita la sera in tre mesi si possono contare sulle dita di una mano. Mai come quest’anno sono stata praticamente sempre a Villa Certosa: altro che movida… pannolini, piuttosto”.

Leggi anche: 1. Zangrillo: “Berlusconi paziente Covid a rischio ma la situazione è confortante. Virus morto? Ho usato uno tono stonato” / 2. Covid, Berlusconi ricoverato al San Raffaele di Milano per accertamenti: “Tracce di polmonite bilaterale”

Potrebbero interessarti Lo Zangrillo ammutolito: ora che Berlusconi è ricoverato, anche lui è preoccupato, guarda un po' (di Selvaggia Lucarelli) Il bollettino: 1.733 contagi e 11 morti nell'ultimo giorno, boom di tamponi Zangrillo: "Berlusconi paziente a rischio, ma quadro confortante. Virus morto? Ho stonato"