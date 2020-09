Coronavirus, il ministro Speranza: “Dobbiamo resistere altri 6 mesi. A fine inverno saremo salvi”

Covid 19, Speranza: “Dobbiamo resistere altri sei mesi”

“Dobbiamo ancora mantenere il distanziamento, portare le mascherine, lavarci le mani, ma non è per sempre: dopo l’autunno e l’inverno vedremo la luce“. Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, in un’intervista a Repubblica in cui ha spiegato che “una cura e un vaccino per il Covid sono vicini” e quindi si tratta di “resistere altri sei mesi“.

In questo senso ha ricordato che l’Ue sta comprando un pacchetto di vaccini “6 1, quello di AstraZeneva è uno dei sei ed è in fase più avanzata”. Sul ritorno a scuola Speranza chiede di mettere fine a “polemiche inutili” perché “non è un problema della ministra Azzolina ma di tutti noi”. “Abbiamo fatto più che negli altri Paesi europei, nessuno pensa che la situazione sia perfetta, non abbiamo la bacchetta magica e i problemi della scuola italiana non nascono col Covid. Ma ci sono risorse senza precedenti, stiamo provando a investire sul personale scolastico e sulle attrezzature, forniremo 11 milioni di mascherine al giorno a tutti gratuitamente”. Sul possibile abbassamento della quarantena a sette giorni, il ministro è cauto: “Stiamo valutando, ascolteremo prima il Cts e ci confronteremo anche con gli altri Paesi europei”.

