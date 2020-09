Quando riaprono le scuole: le date regione per regione, il calendario

Quando riaprono la scuole nelle varie regioni italiane? Dopo la chiusura nel mese di marzo per l’emergenza coronavirus, il governo ha fissato la data di riapertura della scuola. Il giorno scelto, come confermato oggi dal premier Giuseppe Conte (“la scuola riaprirà in sicurezza. i ragazzi torneranno in classe in sicurezza, anche se alcune Regioni hanno annunciato di posticipare”), è quello lunedì 14 settembre 2020, ma diverse regioni italiane hanno deciso o potrebbero decidere di far tornare a scuola gli studenti prima di quella data, oppure dopo le elezioni e il referendum sul taglio del numero dei parlamentari previsto per il 20 e il 21 settembre. Vediamo insieme le date di riapertura delle scuole regione per regione.

Il calendario

Come detto, non tutti rientreranno a scuola il 14 settembre 2020: in alcune regioni del nostro Paese la prima campanella suonerà prima di questa data, in altre dopo. Di seguito il calendario di riapertura della scuola regione per regione.

La prima a ripartire è stata la scuola materna nella Provincia di Trento che ha riaperto i battenti il 3 settembre. Il 7 settembre sono tornati sui banchi i ragazzi di Vo’ Euganeo (in provincia di Padova) – unica eccezione in Veneto -, una delle prime zone rosse in Italia per l’emergenza coronavirus (il 14 è prevista la visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella). Il 7 settembre è iniziato l’anno scolastico anche nella Provincia autonoma di Bolzano, per le scuole dell’infanzia a Milano, gli asili nido ad Ancona e l’istituto comprensivo di Mortara, nel Pavese, che include elementari e medie, e per il Comune di Valdengo, in provincia di Biella.

Il 14 riapriranno il grosso delle delle scuole. Quali sono le regioni che hanno posticipato la riapertura? La Puglia ha fissato la data del 24 settembre, così come la regione Calabria e la Campania. Ma vediamo il calendario regione per regione:

ABRUZZO

Primo giorno : 24 settembre 2020;

: 24 settembre 2020; Ultimo giorno : 10 giugno 2021, 30 giugno 2021 per le scuole dell’infanzia;

: 10 giugno 2021, 30 giugno 2021 per le scuole dell’infanzia; Festività: tutte le domeniche, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26

dicembre, 1 e 6 gennaio, Pasqua e lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, festa del santo Patrono;

Vacanze (giorni di sospensione dell’attività didattica): 7 dicembre, 24, 28, 29, 30 e 31 dicembre 2020; 2, 4 e 5 gennaio 2021, 16 febbraio; 1,2,3 e 6 aprile 2021.

BASILICATA

Primo giorno : 24 settembre 2020;

: 24 settembre 2020; Ultimo giorno : 8 giugno 2021, 30 giugno 2021 per le scuole dell’infanzia;

: 8 giugno 2021, 30 giugno 2021 per le scuole dell’infanzia; Festività : tutte le domeniche, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26

dicembre, 1 e 6 gennaio, Pasqua e lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, festa del santo Patrono;

: tutte le domeniche, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio, Pasqua e lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, festa del santo Patrono; Vacanze (giorni di sospensione dell’attività didattica): 7 dicembre, 24, 28, 29, 30 e 31 dicembre 2020; 2, 4 e 5 gennaio 2021; 1,2,3 e 6 aprile 2021.

BOLZANO

Primo giorno : 7 settembre 2020;

: 7 settembre 2020; Ultimo giorno : 16 giugno 2021;

: 16 giugno 2021; Festività : tutte le domeniche, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26

dicembre, 1 e 6 gennaio, Pasqua e lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, festa del santo Patrono;

: tutte le domeniche, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio, Pasqua e lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, festa del santo Patrono; Vacanze (giorni di sospensione dell’attività didattica): 2,3,4, 5 e 6 novembre; 24, 28, 29, 30 e 31 dicembre 2020; 2, 4 e 5 gennaio 2021; 15,16, 17,18 e 19 febbraio 2021; 1,2,3 e 6 aprile 2021.

CALABRIA

Primo giorno : 24 settembre 2020;

: 24 settembre 2020; Ultimo giorno : 12 giugno 2021, 30 giugno 2021 per le scuole dell’infanzia;

: 12 giugno 2021, 30 giugno 2021 per le scuole dell’infanzia; Festività : tutte le domeniche, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26

dicembre, 1 e 6 gennaio, Pasqua e lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, festa del santo Patrono;

: tutte le domeniche, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio, Pasqua e lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, festa del santo Patrono; Vacanze (giorni di sospensione dell’attività didattica): 2 novembre; 7 dicembre, 24, 28, 29, 30 e 31 dicembre 2020; 2, 4 e 5 gennaio 2021; 1,2,3 e 6 aprile 2021.

CAMPANIA

Primo giorno : 24 settembre 2020;

: 24 settembre 2020; Ultimo giorno : 5 giugno 2021, 30 giugno 2021 per le scuole dell’infanzia;

: 5 giugno 2021, 30 giugno 2021 per le scuole dell’infanzia; Festività : tutte le domeniche, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26

dicembre, 1 e 6 gennaio, Pasqua e lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, festa del santo Patrono;

: tutte le domeniche, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio, Pasqua e lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, festa del santo Patrono; Vacanze (giorni di sospensione dell’attività didattica): 7 dicembre, 24, 28, 29, 30 e 31 dicembre 2020; 2, 4 e 5 gennaio 2021; 15 e 16 febbraio; 1,2,3 e 6 aprile 2021.

EMILIA ROMAGNA

Primo giorno : 14 settembre 2020;

: 14 settembre 2020; Ultimo giorno : 5 giugno 2021, 30 giugno 2021 per le scuole dell’infanzia;

: 5 giugno 2021, 30 giugno 2021 per le scuole dell’infanzia; Festività : tutte le domeniche, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26

dicembre, 1 e 6 gennaio, Pasqua e lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, festa del santo Patrono;

: tutte le domeniche, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio, Pasqua e lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, festa del santo Patrono; Vacanze (giorni di sospensione dell’attività didattica): 2 novembre, 24, 28, 29, 30 e 31 dicembre 2020; 2, 4 e 5 gennaio 2021; 1,2,3 e 6 aprile 2021.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Primo giorno : 16 settembre 2020;

: 16 settembre 2020; Ultimo giorno : 10 giugno 2021, 30 giugno 2021 per le scuole dell’infanzia;

: 10 giugno 2021, 30 giugno 2021 per le scuole dell’infanzia; Festività : tutte le domeniche, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26

dicembre, 1 e 6 gennaio, Pasqua e lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, festa del santo Patrono;

: tutte le domeniche, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio, Pasqua e lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, festa del santo Patrono; Vacanze (giorni di sospensione dell’attività didattica): 7 dicembre, 24, 28, 29, 30 e 31 dicembre 2020; 2, 4 e 5 gennaio 2021; 15, 16 e 17 febbraio; 1,2,3 e 6 aprile 2021.

LAZIO

Primo giorno : 14 settembre 2020;

: 14 settembre 2020; Ultimo giorno : 8 giugno 2021, 30 giugno 2021 per le scuole dell’infanzia;

: 8 giugno 2021, 30 giugno 2021 per le scuole dell’infanzia; Festività : tutte le domeniche, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26

dicembre, 1 e 6 gennaio, Pasqua e lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, festa del santo Patrono;

: tutte le domeniche, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio, Pasqua e lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, festa del santo Patrono; Vacanze (giorni di sospensione dell’attività didattica): 7 dicembre, 23, 24, 28, 29, 30 e 31 dicembre 2020; 2, 4 e 5 gennaio 2021; 1,2,3 e 6 aprile 2021, 31 maggio, 1° giugno.

LIGURIA

Primo giorno : 14 settembre 2020;

: 14 settembre 2020; Ultimo giorno : 9 giugno 2021, 30 giugno 2021 per le scuole dell’infanzia;

: 9 giugno 2021, 30 giugno 2021 per le scuole dell’infanzia; Festività : tutte le domeniche, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26

dicembre, 1 e 6 gennaio, Pasqua e lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, festa del santo Patrono;

: tutte le domeniche, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio, Pasqua e lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, festa del santo Patrono; Vacanze (giorni di sospensione dell’attività didattica): 7 dicembre, 24, 28, 29, 30 e 31 dicembre 2020; 2, 4 e 5 gennaio 2021; 1,2,3 e 6 aprile 2021.

LOMBARDIA

Primo giorno : 7 settembre 2020 per le scuole dell’infanzia; 14 settembre 2020 per tutti gli ordini e gradi d’istruzione;

: 7 settembre 2020 per le scuole dell’infanzia; 14 settembre 2020 per tutti gli ordini e gradi d’istruzione; Ultimo giorno di scuola : 8 giugno 2021, 30 giugno 2021 per le scuole dell’infanzia;

: 8 giugno 2021, 30 giugno 2021 per le scuole dell’infanzia; Festività : tutte le domeniche, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26

dicembre, 1 e 6 gennaio, Pasqua e lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, festa del santo Patrono;

: tutte le domeniche, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio, Pasqua e lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, festa del santo Patrono; Vacanze (giorni di sospensione dell’attività didattica): 24, 28, 29, 30 e 31 dicembre 2020; 2, 4 e 5 gennaio 2021, 16 febbraio; 1,2,3 e 6 aprile 2021.

MARCHE

Primo giorno : 14 settembre 2020;

: 14 settembre 2020; Ultimo giorno: 5 giugno 2021, mentre ancora incerta la sorte dell’infanzia;

5 giugno 2021, mentre ancora incerta la sorte dell’infanzia; Festività : tutte le domeniche, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26

dicembre, 1 e 6 gennaio, Pasqua e lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, festa del santo Patrono;

: tutte le domeniche, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio, Pasqua e lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, festa del santo Patrono; Vacanze (giorni di sospensione dell’attività didattica): 2 novembre; 24, 28, 29, 30 e 31 dicembre 2020; 2, 4 e 5 gennaio 2021; 1,2,3 e 6 aprile 2021.

MOLISE

Primo giorno : 14 settembre 2020;

: 14 settembre 2020; Ultimo giorno : 5 giugno 2021;

: 5 giugno 2021; Festività : tutte le domeniche, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26

dicembre, 1 e 6 gennaio, Pasqua e lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, festa del santo Patrono;

: tutte le domeniche, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio, Pasqua e lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, festa del santo Patrono; Vacanze (giorni di sospensione dell’attività didattica): 2 novembre, 7 dicembre; 23, 24, 28, 29, 30 e 31 dicembre 2020; 2, 4 e 5 gennaio 2021; 17 febbraio; 1,2,3 e 6 aprile 2021.

PIEMONTE

Primo giorno: 14 settembre 2020;

14 settembre 2020; Ultimo giorno : 11 giugno 2021, 30 giugno 2021 per le scuole dell’infanzia;

: 11 giugno 2021, 30 giugno 2021 per le scuole dell’infanzia; Festività : tutte le domeniche, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26

dicembre, 1 e 6 gennaio, Pasqua e lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, festa del santo Patrono;

: tutte le domeniche, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio, Pasqua e lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, festa del santo Patrono; Vacanze (giorni di sospensione dell’attività didattica): 7 dicembre; 23, 24, 28, 29, 30 e 31 dicembre 2020; 2, 4 e 5 gennaio 2021; dal 13 al 17 febbraio; 1,2,3 e 6 aprile 2021.

PUGLIA

Primo giorno : 24 settembre 2020;

: 24 settembre 2020; Ultimo giorno : 11 giugno 2021, 30 giugno 2021 per le scuole dell’infanzia;

: 11 giugno 2021, 30 giugno 2021 per le scuole dell’infanzia; Festività : tutte le domeniche, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26

dicembre, 1 e 6 gennaio, Pasqua e lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, festa del santo Patrono;

: tutte le domeniche, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio, Pasqua e lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, festa del santo Patrono; Vacanze (giorni di sospensione dell’attività didattica): 7 dicembre; 23, 24, 28, 29, 30 e 31 dicembre 2020; 2, 4 e 5 gennaio 2021; 1,2,3 e 6 aprile 2021.

SARDEGNA

Primo giorno : 22 settembre 2020;

: 22 settembre 2020; Ultimo giorno : 12 giugno 2021, 30 giugno 2021 per le scuole dell’infanzia;

: 12 giugno 2021, 30 giugno 2021 per le scuole dell’infanzia; Festività : tutte le domeniche, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26

dicembre, 1 e 6 gennaio, Pasqua e lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, festa del santo Patrono;

: tutte le domeniche, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio, Pasqua e lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, festa del santo Patrono; Vacanze (giorni di sospensione dell’attività didattica): 2 novembre; 23, 24, 28, 29, 30 e 31 dicembre 2020; 2, 4 e 5 gennaio 2021; 16 febbraio; 1,2,3 e 6 aprile 2021.

SICILIA

Primo giorno : 14 settembre 2020;

: 14 settembre 2020; Ultimo giorno : 8 giugno 2021;

: 8 giugno 2021; Festività : tutte le domeniche, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26

dicembre, 1 e 6 gennaio, Pasqua e lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, festa del santo Patrono;

: tutte le domeniche, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio, Pasqua e lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, festa del santo Patrono; Vacanze (giorni di sospensione dell’attività didattica): 21, 24, 28, 29, 30 e 31 dicembre 2020; 2, 4 e 5 gennaio 2021; 1,2,3 e 5 aprile 2021.

TOSCANA

Primo giorno : 14 settembre 2020;

: 14 settembre 2020; Ultimo giorno : 10 giugno 2021, 30 giugno per l’infanzia;

: 10 giugno 2021, 30 giugno per l’infanzia; Festività : tutte le domeniche, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26

dicembre, 1 e 6 gennaio, Pasqua e lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, festa del santo Patrono;

: tutte le domeniche, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio, Pasqua e lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, festa del santo Patrono; Vacanze (giorni di sospensione dell’attività didattica): 24, 28, 29, 30 e 31 dicembre 2020; 2, 4 e 5 gennaio 2021; 1,2,3 e 5 aprile 2021.

TRENTO

Primo giorno : 14 settembre 2020 e 3 settembre infanzia;

: 14 settembre 2020 e 3 settembre infanzia; Ultimo giorno : 11 giugno 2021, 30 giugno 2021 per le scuole dell’infanzia;

: 11 giugno 2021, 30 giugno 2021 per le scuole dell’infanzia; Festività : tutte le domeniche, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26

dicembre, 1 e 6 gennaio, Pasqua e lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, festa del santo Patrono;

: tutte le domeniche, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio, Pasqua e lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, festa del santo Patrono; Vacanze (giorni di sospensione dell’attività didattica): 2 novembre; 7 dicembre; 24, 28, 29, 30 e 31 dicembre 2020; 2, 4 e 5 gennaio 2021; 15 e 16 febbraio; 1,2,3 e 6 aprile 2021.

UMBRIA

Primo giorno : 14 settembre 2020;

: 14 settembre 2020; Ultimo giorno : 9 giugno 2021, 30 giugno 2021 per le scuole dell’infanzia;

: 9 giugno 2021, 30 giugno 2021 per le scuole dell’infanzia; Festività : tutte le domeniche, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26

dicembre, 1 e 6 gennaio, Pasqua e lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, festa del santo Patrono;

: tutte le domeniche, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio, Pasqua e lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, festa del santo Patrono; Vacanze (giorni di sospensione dell’attività didattica): 2 novembre; 7 dicembre; 23, 24, 28, 29, 30 e 31 dicembre 2020; 2, 4 e 5 gennaio 2021; 1,2,3 e 6 aprile 2021; 31 maggio; 1° giugno.

VALLE D’AOSTA

Primo giorno : 14 settembre 2020;

: 14 settembre 2020; Ultimo giorno : 8 giugno 2021, 30 giugno 2021 per le scuole dell’infanzia;

: 8 giugno 2021, 30 giugno 2021 per le scuole dell’infanzia; Festività : tutte le domeniche, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26

dicembre, 1 e 6 gennaio, Pasqua e lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, festa del santo Patrono;

: tutte le domeniche, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio, Pasqua e lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, festa del santo Patrono; Vacanze (giorni di sospensione dell’attività didattica): 7 dicembre; 24, 28, 29, 30 e 31 dicembre 2020; 2, 4 e 5 gennaio 2021; 30 gennaio; dal 15 al 17 febbraio; 1,2,3 e 6 aprile 2021.

VENETO

Primo giorno : 14 settembre 2020;

: 14 settembre 2020; Ultimo giorno : 5 giugno 2021, 30 giugno 2021 per le scuole dell’infanzia;

: 5 giugno 2021, 30 giugno 2021 per le scuole dell’infanzia; Festività : tutte le domeniche, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26

dicembre, 1 e 6 gennaio, Pasqua e lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, festa del santo Patrono;

: tutte le domeniche, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio, Pasqua e lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, festa del santo Patrono; Vacanze (giorni di sospensione dell’attività didattica): 7 dicembre; 24, 28, 29, 30 e 31 dicembre 2020; 2, 4 e 5 gennaio 2021; 16 febbraio e 17 febbraio; 1,2,3 e 6 aprile 2021.

