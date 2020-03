Coronavirus, Pornhub offre la versione premium gratis a tutti gli italiani: “Forza Italia, we love you”

Coronavirus, Pornhub: account premium gratis a tutti gli italiani

Account premium gratis a tutti gli italiani, costretti a restare a casa per l’emergenza Coronavirus: è quanto stabilito dal noto sito a luci rosse Pornhub, che ha anche deciso di donare una parte dei proventi della piattaforma Modelhub al nostro Paese. Ad annunciare la notizia è stata la stessa azienda pornografica sul proprio sito ufficiale: “Pornhub ha deciso di donare la propria percentuale di proventi del mese di marzo della piattaforma Modelhub per aiutare l’Italia durante questa emergenza. Per tenervi compagnia nel corso di queste settimane in casa, per tutto il mese potrete accedere gratuitamente a Pornhub premium, senza bisogno di carta di credito” si legge nel comunicato della società sul campeggia la scritta “Forza Italia, we love you”.

Non è la prima volta che un sito pornografico offre gratuitamente i suoi accessi a pagamento alle popolazioni in difficoltà a causa dell’epidemia di Coronavirus. Lo scorso 27 febbraio era stato il sito xHamster a regalare l’abbonamento premium ai residenti di Lombardia e Veneto, per quanto riguardava l’Italia, e ai cittadini di Teheran, in Iran, Daegu, in Corea del Sud, Wuhan, in Cina, ed Adeje, nelle isole Canarie.

Lo scorso 14 febbraio, invece, una iniziativa simile era stata presa dal sito per adulti CamSoda, che aveva offerto la possibilità di accedere gratuitamente ai suoi contenuti, solitamente a pagamento, agli oltre 3mila passeggeri della Diamond Princess, la nave da crociera rimasta per diversi giorni in quarantena al porto di Yokohama, in Giappone, al bordo della quale si sono verificati numerosi casi accertati di Covid-19.

