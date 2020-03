Coronavirus, festeggiano il compleanno nonostante i divieti: a Napoli i vigili irrompono nel locale

Hanno deciso di festeggiare il compleanno nonostante i divieti imposti dall’emergenza Coronavirus, ma l’arrivo dei vigili urbani ha interrotto il party. Ad Acerra, in provincia di Napoli, decine di persone hanno violato il divieto assoluto di assembramento disposto dall’ultimo Dpcm e sono state trovate in un locale mentre partecipavano al compleanno di un 50enne. Immediatamente denunciato, dopo l’irruzione degli agenti della Polizia Municipale, il titolare dell’attività alla competente Autorità Giudiziaria.

Questo però non è l’unico esempio di come alcune persone stanno violando regole e divieti imposti dal governo per contrastare l’epidemia: sempre in Campania, questa volta a Giuliano, un 40enne continuava a permettere l’ingresso nella sua sala giochi dei clienti, i quali non rispettavano la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Stessa violazione compiuta anche in un locale di Melito, dove il titolare dell’attività, un uomo di 45 anni, è stato denunciato. È scattata la denuncia, infine, anche per un venditore abusivo che, sempre a Napoli, è stato sorpreso dagli agenti della Polizia Ferroviaria mentre alla stazione vendeva, fra le altre cose, mascherine non a norma.

CORONAVIRUS, il punto dopo le nuove disposizioni del premier Conte:

• Tutta l’Italia ora è zona rossa, “zona protetta”

• Divieto di ingresso e uscita se non per motivi urgenti, spostamenti fortemente limitati;

• Scuole chiuse fino al 3 aprile;

• Stop totale a qualsiasi manifestazione sportiva, incluso Campionato di Serie A;

•Possibile nomina di un nuovo commissario speciale, forse De Gennaro o Bertolaso;

• Bar e ristoranti aperti solo dalle 6 alle 18;

• Chiuse palestre e piscine

