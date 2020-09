Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – È di 31.194 persone attualmente positive, 35.534 morti e 209.610 guariti, per un totale di 276.338 casi, il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dall’ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. La pandemia ha il suo epicentro in questa fase negli Stati Uniti e in Brasile (qui le ultime notizie sul Covid nel mondo). Di seguito tutte le ultime notizie di oggi, domenica 6 settembre 2020, legate al Coronavirus in Italia, aggiornate in tempo reale.

Ore 7,15 – Vaccino, Speranza: “All’inizio avremo poche dosi, 2 o 3 milioni” – “Quando il vaccino arriverà il problema sarà un altro, decidere a chi darlo. All’inizio ne avremo poche dosi, due o tre milioni. La mia proposta è che sia gratuito e che arrivi prima agli operatori sanitari e agli anziani con patologie, in particolare nelle RSA”. Lo ha detto il ministro della Salute in una intervista al Corriere della Sera. “Non so quale sarà il giorno e quale sarà il vaccino giusto”, spiega il ministro, “ma penso che il traguardo non sia troppo lontano. Il contratto con AstraZeneca a prevede le prime dosi a fine anno”.

Ore 7,05 – A Codogno torna in campo Mattia, il “paziente 1” – È tornato in campo per non dimenticare il dramma. Mattia Maestri, il “paziente 1”, primo caso di Coronavirus accertato in Italia, oggi è tornato in campo a Codogno in una partita organizzata perché nessuno perda la memoria di ciò che è successo. E non è un caso se l’incontro è stato organizzato in uno dei 10 comuni della prima zona rossa del Lodigiano: un triangolare di calcio tra nazionale dei sindaci, gli amministratori della provincia di Lodi e una rappresentanza dei volontari della protezione civile e della croce rossa. Francesco Passerini, sindaco di Codogno, ha organizzato il torneo per dare simbolicamente un ‘calcio al Covid’ nell’ambito del raduno di 150 sindaci lombardi, veneti, piemontesi, emiliani, romagnoli e umbri. Il 39enne con la maglietta numero 3 e fascia da capitano, ha evitato i giornalisti e ha solo confermato che con la squadra ‘Il Picchio’ parteciperà al campionato che prenderà il via il 19 ottobre. A Mattia sono stati consegnati la maglietta della nazionale con la firma dei primi cittadini e il gagliardetto.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Il bollettino – È di 31.194 persone attualmente positive, 35.534 morti e 209.610 guariti, per un totale di 276.338 casi, il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Degli attualmente positivi, 1.620 sono ricoverati in ospedale con sintomi, 121 necessitano di terapia intensiva (nessun aumento rispetto a ieri), mentre 29.453 si trovano in isolamento domiciliare. Nelle ultime 48 ore sono stati effettuati 107.658 tamponi. Il bollettino completo

Berlusconi, Zangrillo: “Condizioni stabili. Cauto ma ragionevole ottimismo” – Le condizioni dell’ex premier Silvio Berlusconi positivo al Covid, ricoverato al san Raffaele di Milano, “permangono stabili. Il quadro respiratorio e quello clinico confermano un decorso regolare e atteso, che induce quindi a un cauto ma ragionevole ottimismo”. Lo ha comunicato il professor Alberto Zangrillo, responsabile dell’U.O. di Terapia Intensiva generale e Cardiovascolare dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, in un aggiornamento sulle condizioni del suo paziente. Qui la notizia completa.

Coronavirus in Italia, Conte: “Fiducia autunno con interventi mirati senza lockdown” – “Ieri è stata data la notizia del record storico del numero dei contagiati perché c’è stato un corrispondente record del numero dei tamponi” e Giuseppe Conte segnala che “non mi risulta che in altri Paesi sia avvenuto”. “Noi italiani ci riveliamo responsabili. L’intento è quello di aumentare il numero dei controlli e predisporsi per interventi mirati”, precisa il presidente del Consiglio, sottolineando che “abbiamo un sistema di monitoraggio elevato e che possiamo affrontare l’autunno con fiducia, senza un nuovo lockdown”.

A Roma la manifestazione dei negazionisti No Mask. Dietro l’iniziativa una costellazione di gruppi, dai gilet arancioni agli antivaccinisti, dal movimento di estrema destra Forza Nuova ai negazionisti del Covid-19. Qui la notizia completa.

