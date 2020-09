Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Il Coronavirus ha contagiato finora oltre 26 milioni di persone, provocando più di 870mila morti. I paesi più colpiti al momento sono Stati Uniti, Brasile e India, mentre in Italia la curva dei contagi è in risalita (qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia). Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, domenica 6 settembre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 7,10 – Sanofi, vaccino per Europa e Usa a meno di 10 euro – Una dose del vaccino contro il Covid-19 in via di elaborazione in Francia da parte dei laboratori Sanofi e GSK costerà meno di 10 euro: lo ha dichiarato il presidente di Sanofi France, Olivier Bogillot, in un’intervista. “Stiamo valutando l’insieme dei costi di produzione che affronteremo nei prossimi mesi – ha detto il presidente del laboratorio farmaceutico – ma arriveremo a meno di dieci euro” per ogni dose, ha stimato. Il costo contenuto, ha spiegato, si deve alla “condivisione dei rischi con lo Stato”.

Ore 7,o0 – In Francia altri 8.550 nelle ultime 24 ore – L’epidemia di coronavirus continua a riprendere terreno in Francia: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 8.550 nuovi casi di contagio. E’ quanto risulta dai dati del ministero della Salute. Il giorno prima era stato raggiunto il record di 8.975 casi in 24 ore

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

India ha superato i quattro milioni di casi – L’India ha registrato altri 87.852 casi di Covid-19, il dato giornaliero più alto dall’inizio della pandemia, che porta il totale a oltre quattro milioni il totale dei contagi. Lo riferisce il Times of India, ricordano che solo 13 giorni fa era stata superata la soglia dei tre milioni. L’India è il terzo paese al mondo per numero di contagi, pari a 4.023.179, dietro a Stati Uniti (6.200.518) e a Brasile (4.091.801).

Coronavirus, ultime notizie – Trump: “Vaccino Covid forse già entro ottobre” – “Pensiamo che probabilmente possiamo avere il vaccino contro il virus durante il mese di ottobre”. Lo ha dichiarato il presidente americano, Donald Trump. “Ho parlato con Pfizer che sta facendo grandi progressi”, ha aggiunto. Intanto le principali case farmaceutiche che stanno sviluppando vaccini contro il Coronavirus non chiederanno ai governi l’autorizzazione a metterli in commercio senza aver prima completato i test sulla sicurezza. Lo riferisce il Wall Street Journal, che cita in un esclusiva la bozza di un impegno congiunto che i produttori, tra i quali Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, GlaxoSmithKline e Sanofi, si appresterebbero a rendere pubblico.

La Colombia supera i 650mila casi – Le autorità sanitarie della Colombia hanno segnalato 8.488 nuovi casi di coronavirus questo venerdì, il che porta il Paese a superare le 650.000 infezioni. I morti nelle ultime 24 ore sono stati 270, e il totale delle vittime ha così raggiunto quota 20.888. Dei 650.062 positivi accertati in Colombia a oggi, 129.608 sono ancora attivi (19,9%), mentre 498.221 persone sono già guarite (76,4%).

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

