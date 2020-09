Il professor Alberto Zangrillo è tornato a parlare della situazione sanitaria di Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano dopo essere risultato positivo al Covid-19 e aver sviluppato un principio di polmonite bilaterale. “Il paziente è tranquillo e sta reagendo il modo ottimale alle cure”, ha commentato Zangrillo fornendo le ultime notizie sulla situazione sanitaria di Berlusconi.

Zangrillo ha sottolineato che il “decorso è regolare”, tuttavia la “fase è delicata”, comunque “manifesto un cauto ottimismo che ribadisco, non vuol dire cantare vittoria dato che appartiene alla categoria definita più fragile”. Ieri Zangrillo aveva espresso un “cauto ma ragionevole ottimismo” a proposito delle condizioni di Silvio Berlusconi, spiegando che queste “permangono stabili”. “Il quadro respiratorio e quello clinico confermano un decorso regolare e atteso”, aveva spiegato, “che induce quindi a un cauto ma ragionevole ottimismo”.

Il segretario della Lega Matteo Salvini oggi ha detto di essersi informato e “sincerato” sulle condizioni di salute del leader di Forza Italia attraverso “persone a lui vicine” preferendo non chiamare direttamente. “Non sono abituato a disturbare qualcuno che è in un letto di ospedale – ha spiegato a margine del Forum Ambrosetti -, però gli rimando i miei auguri più forti”. “Le notizie sono positive – ha aggiunto – e non vedo l’ora di tornare a incontrarlo, non a distanza ma in presenza”.

Leggi anche: 1. Zangrillo: “Berlusconi paziente Covid a rischio ma la situazione è confortante. Virus morto? Ho usato uno tono stonato” / 2. Covid, Berlusconi ricoverato al San Raffaele di Milano per accertamenti: “Tracce di polmonite bilaterale”

3. Lo Zangrillo ammutolito: ora che Berlusconi è ricoverato, anche lui è preoccupato, guarda un po’ (di S. Lucarelli) /4. Barbara Berlusconi si sfoga: “Non sono un’untrice, contro di me un trattamento disumano” /5. Berlusconi, Zangrillo: “Condizioni stabili. Cauto ma ragionevole ottimismo”

Potrebbero interessarti Angelus, Papa Francesco: “Chiacchiericcio peste peggiore del Covid” Coronavirus: Putin ha inviato una dose del vaccino russo a Berlusconi Sgarbi: "Se Berlusconi peggiora vuol dire che ho sottovalutato il Covid"