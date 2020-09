Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 5 settembre: morti, contagi, guariti

Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, sabato 5 settembre 2020. È di 31.194 persone attualmente positive (1.695 nuovi casi, meno 38 rispetto a ieri), 35.534 morti (16 oggi, più 5 rispetto a ieri) e 209.610 guariti, per un totale di 276.338 casi, il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Degli attualmente positivi, 1.620 sono ricoverati in ospedale con sintomi, 121 necessitano di terapia intensiva (nessun aumento rispetto a ieri), mentre 29.453 si trovano in isolamento domiciliare. Nelle ultime 48 ore sono stati effettuati 107.658 tamponi. Rapporto positivi/tamponi: 1,6 per cento. La Regione che ha il maggior numero di positivi è la Lombardia (7.922). Alle sue spalle il Lazio (3.807) e l’Emilia Romagna (3.251).

Leggi anche: 1. Coronavirus, il professor Giuseppe Remuzzi: “La fase epidemica in Italia è sostanzialmente finita. La seconda ondata non ci sarà” / 2. “Vaccinarsi per l’influenza serve a proteggere persone fragili come mio figlio, affetto da fibrosi cistica” / 3. Verbali Cts, 15 marzo: “Norma di salvaguardia sul nostro operato o dimissioni”

4. Lo Zangrillo ammutolito: ora che Berlusconi è ricoverato, anche lui è preoccupato, guarda un po’ (di S. Lucarelli) / 5. Lettera ai negazionisti: “Venite a Lodi a tenere i vostri comizi davanti a orfani del Covid” / 6. Coronavirus, gli asintomatici non possono lavorare: niente smart working per i positivi senza sintomi

