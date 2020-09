Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – L’ultimo bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia riferisce di 1.377 nuovi contagi. Il dato è però influenzato dal numero record di tamponi effettuati (oltre 113mila nella giornata di ieri). La curva epidemica resta sotto controllo, mentre si avvicina la riapertura delle scuole: test decisivo per la tenuta del sistema anti-Covid. Intanto, oggi – sabato 5 settembre 2020 – è il giorno della manifestazione dei negazionisti del Coronavirus a Roma. La pandemia ha il suo epicentro in questa fase negli Stati Uniti e in Brasile (qui le ultime notizie sul Covid nel mondo). Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus, aggiornate in tempo reale.

Ore 8,15 – Calcio, Brusaferro: “Non ci sono premesse per partite con pubblico” – Per il presidente dell’Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, al momento non ci sono le “premesse” per riaprire gli stadi al pubblico. “I raduni di massa sono considerati al mondo come il massimo livello di rischio che non è legato solo all’evento”, ha spiegato in un’intervista al Corriere della Sera, “ci sono una serie di problemi nel gestire l’ingresso e l’uscita delle persone”. “Il Cts ritiene che allo stato attuale non ci siano le premesse per eventi con spettatori e la preoccupazione è anche quella di di non sovraccaricare il sistema di altri fattori di rischio”, ha detto il numero uno dell’Iss.

Ore 8,05 – Brusaferro, seguire le regole ma niente panico – “Non paura, servono invece attenzione, consapevolezza e saper convivere con questo virus”: è l’indicazione del presidente dell’Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, che in un’intervista al Corriere della Sera sottolinea che “i dati di questi giorni sono dovuti ai comportamenti di agosto”. “Se vogliamo che non salgano e che la curva abbia un aggiustamento positivo dobbiamo inserire stabilmente nella nostra vita quotidiana le oramai note regole dell’igiene delle mani, personale e degli ambienti, del distanziamento interpersonale e dell’uso delle mascherine”, ha sottolineato. Per Brusaferro “l’apertura della scuola è un passo fondamentale, è altrettanto fondamentale tenerla aperta nel corso dell’anno”. “Ci sono tutte le premesse per affrontare con fiducia le riaperture, ciò non significa che non ci saranno casi e sospensioni ma senza il bisogno di bloccare il sistema”.

Ore 7,25 – Berlusconi, Zangrillo: “Monitoraggio per almeno 5/7 giorni” – “Le terapie più innovative oramai conosciute a tutto il sistema sanitario nelle sue varie dislocazioni prevedono che quando si inizia un trattamento per soggetto sintomatico questo trattamento sia di almeno di 5/7 gironi, con un continuo monitoraggio che deve essete commisurato a quello che è l’evoluzione clinica nel frattempo”: lo ha detto ieri sera il medico personale di Silvio Berlusconi, Alberto Zangrillo, intervenendo a “In Onda ” su La 7, confermando che la situazione clinica del paziente volge al meglio “una situazione che non si è modificata e non si modificherà”. Alla domanda se dopo questi tempo Berlusconi potrà essere dichiarato fuori pericolo, Zangrillo ha risposto: “E’ il nostro principale obiettivo”.

Ore 7,00 – Scala onora vittime Covid: applausi e standing ovation per Requiem di Verdi in Duomo – Lunghi applausi per il Requiem di Verdi eseguito ieri sera dall’orchestra e dal coro del teatro alla Scala, diretti dal maestro Riccardo Chailly questa sera nel Duomo di Milano alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Alla fine del concerto in memoria delle vittime del Covid tutti i presenti, circa 600 persone si sono alzati in piedi, una standing ovation alla quale ha partecipato anche Mattarella, che è andato a complimentarsi di persona con il maestro Chailly, i solisti e gli orchestrali.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Il bollettino del 4 settembre – Al 4 settembre 2020 in Italia risultano essere 30.099 le persone positive al Coronavirus (+1.184 rispetto al giorno precedente). Nelle 24 ore comprese tra il 3 e il 4 settembre si sono registrati 1.733 nuovi casi, portando così il totale dei contagi da inizio pandemia in Italia a quota 274.644. Il totale delle vittime in Italia – aggiornato al 4 settembre – è 35.518 (+11 rispetto al giorno precedente). I guariti sono 209.027 (+537). I pazienti in isolamento domiciliare sono 28.371 (+1.081),i ricoverati con sintomi sono 1.607 (+102) e quelli in terapia intensiva sono 121 (+1). Tra il 3 e il 4 settembre sono stati effettuati 113.085 tamponi, un dato record. Leggi il bollettino completo.

Pubblicati verbali Cts su zona rossa ad Alzano e Nembro – I verbali delle riunioni del Comitato tecnico scientifico sull’emergenza Coronavirus sono stati pubblicati nel primo pomeriggio di ieri sul sito del dipartimento della Protezione civile. Dai documenti emerge, tra le altre cose, che il 24 febbraio – tre giorni giorni dopo l’esplosione del primo caso autoctono di Coronavirus in Italia – il Comitato tecnico scientifico raccomandava che i dati relativi alla diffusione del contagio nel Paese non arrivassero alla stampa e suggeriva per questo la “massima cautela”. Cosa c’è scritto nei verbali del Cts.

Veneto, il candidato del Pd Lorenzoni positivo al tampone – Il candidato presidente del centrosinistra della regione Veneto Arturo Lorenzoni è positivo al Coronavirus. A riferirlo è stato lui stesso: “Sto bene, continuerò la campagna elettorale da remoto con incontri in teleconferenza – ha spiegato -. Cautelativamente devo stare a casa. Come richiesto dalle autorità sanitarie, invito tutte le persone che mi hanno incontrato nell’arco degli ultimi 5 giorni a rivolgersi agli uffici delle rispettive aziende sanitarie per sottoporsi a tampone”. Leggi la notizia.

Berlusconi ricoverato al San Raffaele per accertamenti – Silvio Berlusconi, contagiato dal Coronavirus, è ricoverato dalla notte tra il 3 e il 4 settembre all’ospedale San Raffaele di Milano. Nel pomeriggio di ieri Alberto Zangrillo, primario del reparto di terapia intensiva del San Raffaele, ha fatto il punto sulle condizioni di salute dell’ex premier. Pur trattandosi di un “paziente a rischio per l’età e le condizioni pregresse”, la situazione è “confortante”, ha spiegato il primario. C’è un “blando coinvolgimento polmonare”, spiega il professore, che ha confermato di aver trovato nei polmoni di Berlusconi tracce di una polmonite bilaterale precoce. Zangrillo ha fatto anche una parziale autocritica rispetto alla sua contestatissima affermazione per cui il Covid è un virus “clinicamente morto”. “Non nego di avere usato un tono forte e stonato quando il 21 maggio dissi che il virus era clinicamente morto”, ha detto. Leggi la notizia.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

