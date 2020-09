Salvini: “Studio segreto sugli effetti del Covid, il governo chiarisca”

Il leader della della Lega, Matteo Salvini, chiede al governo di fare chiarezza sullo “studio segreto” che, all’inizio del 2020, prevedeva “elementi allarmanti” sulle conseguenze del Covid nel nostro paese e che non è stato diffuso dal premier Giuseppe Conte. “A Palazzo Chigi avevano elementi allarmanti sulle conseguenze del Covid nel nostro Paese, ma il presidente del Consiglio si è preso l’enorme responsabilità di non condividere ufficialmente le informazioni nemmeno con i presidenti di Regione”, scrive Salvini in una lettera pubblicata oggi sul Corriere della Sera.

“Uno studio”, attacca il leader leghista, “confermato pubblicamente da un dirigente del ministero della Salute il 21 aprile scorso e che risale alle prime settimane del 2020, mentre altri verbali desecretati fanno emergere ulteriori dettagli inquietanti sulla gestione dell’emergenza”. “Pochi giorni dopo”, prosegue il segretario del Carroccio, “il governo ha regalato 18 tonnellate di camici e mascherine alla Cina — con tanto di comunicato stampa entusiasta della Farnesina — e il 21 febbraio il premier assicurava ‘tutto è sotto controllo’. Sappiamo com’è finita: drammatiche carenze di guanti, camici, mascherine e respiratori che in fase di emergenza era compito del governo centrale reperire, non delle singole Regioni”.

Salvini contesta a Conte e al governo di non aver “proferito parola sullo studio segreto” e scrive: “Silenzio assoluto. Unica eccezione, Roberto Speranza che si era affrettato a smentire parlando di ‘travisamento giornalistico’, nonostante la notizia fosse stata confermata da un dirigente del suo stesso dicastero. Più passa il tempo e più emergono dettagli inquietanti sull’azione del governo”.

Il leader della Lega fa inoltre riferimento agli ultimi verbali desecretati del Comitato tecnico scientifico che, sostiene, “svelano una serie di errori e raccontano i furibondi litigi tra gli esperti e il commissario Domenico Arcuri, che nonostante i troppi ritardi e svarioni è stato scelto per affrontare il tema della riapertura delle scuole affiancando un ministro palesemente inadeguato come Lucia Azzolina”.

Il governo “non può più tacere – scrive Salvini – chiederemo di riferire in Parlamento. Visto che l’esecutivo aveva uno studio riservato sugli effetti del virus, perché non ha condiviso l’informazione con altri interlocutori istituzionali? Perché non ha reperito subito mascherine, camici e respiratori, ma anzi ne ha spedite tonnellate in Cina? Perché ha ignorato i suggerimenti del Cts sulle zone rosse? Perché, il 21 febbraio, il premier dichiarava ‘è tutto sotto controllo’?”. “Ora le priorità sono il lavoro, l’economia, la scuola, la difesa dei confini”, conclude Salvini, “ma c’è anche una richiesta di verità e trasparenza che ha bisogno di risposte”.

Leggi anche: 1. Nuovo Dpcm: resta l’obbligo di mascherine, estesa la capienza per i mezzi pubblici / 2. “I numeri non devono arrivare alla stampa”: cosa c’è scritto nei verbali del Cts resi pubblici oggi

3. Covid di testa, negazionisti no Vax a Roma: foto e video di una giornata folle /4. Coronavirus, il professor Giuseppe Remuzzi: “La fase epidemica in Italia è sostanzialmente finita. La seconda ondata non ci sarà”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Il sindaco di Vo’ Euganeo a TPI: “Ci siamo salvati grazie ai tamponi e a un presentimento” Conte: "Avrei visto bene Draghi presidente Commissione Ue, disse che era stanco" "I numeri non devono arrivare alla stampa": cosa c'è scritto nei verbali del Cts