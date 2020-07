Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – La pandemia di Coronavirus in Italia ha contagiato finora 246.488 persone, provocando 35.123 morti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, mercoledì 29 luglio 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.40 – Oggi il voto sullo scostamento di bilancio, in bilico la posizione di Forza Italia e dell’opposizione – Oggi il premier Giuseppe Conte sarà in Senato per chiedere il terzo scostamento di bilancio (questo da 25 miliardi) dall’inizio della pandemia. Il premier ha bisogno della maggioranza assoluta, fissata a 161 voti, e potrebbero servire anche i voti dell’opposizione. In bilico la posizione di Forza Italia, che sembra il partito di opposizione più incline a votare a favore dello scostamento di bilancio. Anche Lega e Fratelli d’Italia però potrebbero dare un voto favorevole, ma attendono di capire dal discorso del premier a Palazzo Madama se sono state recepite le loro istanze su come spendere le risorse.

Ore 07.00 – Ilaria Capua: “La seconda ondata colpirebbe i più fragili” – Il monito della virologa Ilaria Capua su Twitter, in merito ai contagi e alla potenziale seconda ondata: “Il Covid-19 è un virus che si sta endemizzando in una nuova specie: Homo Sapiens. Si espande grazie a incontri non protetti cioè senza mascherina, igiene e distanza. La seconda ondata colpirebbe i più fragili. Teniamoli fuori dalle terapie intensive. Usando il cervello”.

CORONAVIRUS ITALIA – COSA È SUCCESSO IERI

Migranti, fuga di massa a porto Empedocle, in arrivo navi quarantena – Rintracciati in 125 quelli scappati ieri da Caltanissetta, erano fuggiti in 184. Il Viminale rassicura: ritrovati gran parte dei fuggiti. Lamorgese: in arrivo militari di Strade sicure per gli hot spot e nave-quarantena. Nuovi sbarchi a Lampedusa. Alarm Phone: in 140 attendono soccorsi. Qui la notizia.

Stato d’emergenza, il governo propone la proroga fino al 31 ottobre: cosa cambia per i cittadini. Era lo scorso 31 gennaio 2020 quando l’esecutivo guidato dal premier Giuseppe Conte dichiarava lo stato d’emergenza per la durata di 6 mesi per via dell’emergenza Coronavirus. Stato d’emergenza che, perciò, è prossimo alla scadenza tra qualche giorno, il 31 luglio, ma che il governo vuole prorogare fino al 31 ottobre. Attraverso lo stato d’emergenza sia a Palazzo Chigi che alla Protezione Civile sono conferiti “poteri straordinari” o “speciali”, motivo per cui due partiti della maggioranza, come Pd e Iv, hanno domandato a Conte delle garanzie da fornire al Parlamento. Ma cosa prevede la proroga dello stato d’emergenza in Italia fino al 31 ottobre? Cosa cambia per i cittadini? Qui la notizia.

Il bollettino di oggi della Protezione civile – È di 12.609 persone attualmente positive (+28 rispetto a ieri), 198.756 guariti (+163), 35.123 morti (+11) per un totale di 246.488 casi (+202), il bilancio odierno relativo all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Salute. I ricoverati con sintomi sono 749 (+9), i pazienti in isolamento domiciliare sono 11.820 (+24) e quelli in terapia intensiva sono 40 (-5). Oggi sono stati effettuati 48.170 tamponi, contro i 25.551 di ieri. Il rapporto tra tamponi positivi e tamponi effettuati è dello 0,42 per cento. Il maggior numero di contagi è ancora una volta in Lombardia (53), seguita da Campania (29), Veneto (24) e Emilia-Romagna (20). Poi, 12 in Piemonte, 11 nelle Marche, 10 nel Lazio. Nessun nuovo contagio in Friuli, Umbria, Sicilia, Valle d’Aosta, Basilicata, Molise e a Bolzano. Qui il bollettino completo.

