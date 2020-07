Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – La pandemia di Coronavirus ha colpito finora oltre 16 milioni di persone nel mondo, provocando più di 650mila morti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, mercoledì 29 luglio 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Malta, 65 migranti approdati sull’isola positivi al Covid – Almeno 65 migranti su complessivi 94 approdati a Malta sono risultati positivi al Covid-19. Lo riferiscono le autorità sanitarie dell’isola, che specifica che altri devono ancora essere sottoposti al tampone. I migranti sono stati salvati dalla guardia costiera maltese nella notte tra lunedì e martedì e messi in quarantena appena arrivati sull’isola. Dei 94 migranti, 65 sono risultano contagiati dal virus e altri 20 sono risultati negativi. La presenza di una imbarcazione alla deriva con centinaia di migranti, salpata dalla costa libica, era stata segnalata lunedì dall’Oim (Organizzazione internazionale per le migrazioni). I migranti “sono stati in mare per almeno 37 ore e hanno inviato chiamate di soccorso”, aveva affermato il portavoce dell’Oim, Safa Msehli, in una e-mail all’Afp, sollecitando gli sforzi di soccorso per rispondere. Con questi nuovi casi, il numero dei contagi registrati a Malta sono attualmente 99. Al culmine della pandemia, Malta aveva chiuso i suoi porti a tutte le navi in arrivo, comprese quelle che avevano raccolto migranti. Secondo l’Oim, più di 100 mila migranti hanno tentato di attraversare il Mediterraneo nel 2019 e oltre 1.200 sono morti in mare.

Ore 06.45 – Trump: “Idrossiclorochina? L’ho presa, funziona” – “Molti ritengono che l’idrossiclorochina sia di successo, altri no” come trattamento contro il coronavirus nella fase iniziale. Così il presidente Donald Trump durante il briefing alla Casa Bianca rivendica l’efficacia del farmaco che alcuni esperti considerano tossico. “Penso che sia una questione politica”, ha affermato il tycoon. “Io l’ho preso per 14 giorni – ha ricordato – e sono qua”.

Ore 06.30 – Altri 40mila nuovi casi in Brasile – In Brasile sono stati registrati altri 40 mila nuovi casi di coronavirus. Lo hanno reso noto le autorità sanitarie, segnalando che il totale delle infezioni è salito a 2.483.191. Il ministero della Sanità di Brasilia ha inoltre comunicato altri 921 decessi che portano il bilancio a 88.539.

Ore 06.00 – Usa: altri 1.592 morti in 24 ore,record da 2,5 mesi – Negli Stati Uniti sono stati registrati altri 1.592 morti in 24 ore per il coronavirus, il tasso di decessi giornalieri più alto da due mesi e mezzo. Emerge dall’ultimo aggiornamento di Johns Hopkins University. I nuovi contagi sono oltre 60 mila.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Vaccino, avviata fase finale del test – Le due società hanno ottenuto 2 miliari dal governo Usa nell’ambito dell’operazione ‘Warp Speed’ voluta dalla Casa Bianca. Fauci non esclude il vaccino già da ottobre. Trump: “pronta produzione di massa”. Negli States oltre 147 mila morti. Contagi in calo in Italia ma nel mondo infezioni raddoppiate in 6 settimane. Imposto il coprifuoco nella provincia di Anversa, dure restrizioni in tutto i Belgio per scongiurare nuovi lockdown.

Germania sconsiglia viaggi in parte della Spagna. La Germania ha messo in guardia dal recarsi in alcune zone della Spagna, Catalogna inclusa, a causa dell’aumento dei contagi di coronavirus. “I viaggi turistici non essenziali verso le comunità autonome di Aragona, Catalogna e Navarra sono attualmente scoraggiati a causa di nuovi livelli elevati di infezioni e blocchi locali”, ha dichiarato il ministero degli Esteri tedesco aggiornando i suoi avvisi di viaggio.

Oms: la pandemia non è stagionale, sarà una “unica grande ondata” – Siamo ancora nella prima ondata della pandemia, sarà “un’unica grande ondata” e “andrà su e giù”. Lo ha detto la portavoce dell’Organizzazione mondiale della Salute, Margaret Harris, in briefing a Ginevra, sottolineando che “la cosa migliore è cercare di tenere la curva piatta”. L’Oms ha avvertito che il virus non si comporta in modo stagionale come l’influenza. “Le persone ancora pensano alle stagioni”, ha spiegato Harris, “quello che dobbiamo tutti capire è che questo virus è nuovo e si comporta diversamente”.

