Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 29 luglio: morti, contagi, guariti

A partire dal 26 giugno i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia non vengono più diramati attraverso il bollettino diffuso sul sito Internet della Protezione Civile. I dati, infatti, sono ora disponibili sul sito del ministero della Salute. Questi i numeri del bollettino di oggi, mercoledì 29 luglio 2020.

È di 12.616 persone attualmente positive (+7 rispetto a ieri), 199.031 guariti (+275), 35.129 morti (+6) per un totale di 246.776 casi (+289), il bilancio odierno relativo all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Salute. I ricoverati con sintomi sono 731 (-18), i pazienti in isolamento domiciliare sono 11.847 (+27) e quelli in terapia intensiva sono 38 (-2). Oggi sono stati effettuati 56.018 tamponi, contro i 48.170 di ieri. Il rapporto tra tamponi positivi e tamponi effettuati è dello 0,51 per cento (ieri era 0,42 per cento). Il maggior numero di contagi è ancora una volta in Lombardia (46), seguita da Veneto (42), Lazio (34) ed Emilia-Romagna (28). Poi, 20 in Liguria, 19 in Campania, 18 in Sicilia, 14 in Piemonte. Nessun nuovo contagio in Umbria e Basilicata.

