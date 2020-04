Coronavirus in Italia: le ultime notizie di oggi in tempo reale

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Continua l’emergenza Coronavirus in Italia anche se i numeri ora dopo ora migliorano sensibilmente. Secondo l’ultimo bollettino diramato dalla Protezione Civile allo stato attuale sono 106.103 le persone positive al Covid-19, 26.644 le vittime e 64.928 i guariti per un totale di 197.675 casi. Con una nuova conferenza stampa, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato le nuove misure contro il Coronavirus previste nel nuovo Dpcm per l’inizio della cosiddetta Fase 2. L’Italia, almeno gradualmente, riparte dopo due mesi di lockdown. Una ripresa graduale, per permettere di riaccendere i motori dell’attività produttiva ed economica del Paese sempre nel rispetto delle misure di sicurezza. Ma cosa prevede il nuovo Dpcm del 26 aprile sulla Fase 2 dell’emergenza Coronavirus? Qui tutti i dettagli. Qui le ultime notizie sul Coronavirus nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus, aggiornate in tempo reale, di oggi, lunedì 27 aprile 2020:

Ore 07.00 – Fase due, ordinanza del commissario Arcuri: mascherine a 50 centesimi – No alla “lievitazione ingiustificabile” dei prezzi al consumo riguardanti le mascherine chirurgiche, si ritiene “necessario intervenire per calmierare i prezzi”. Così nell’ordinanza della presidenza del Consiglio che porta la firma del commissario per l’emergenza Arcuri si fissa il prezzo per le mascherine chirurgiche “ad un prezzo che non può essere superiore per ciascuna unità” a 50 centesimi.

Ore 6,30 – Salvini contro il governo: “Fatesci uscire, siamo pronti a manifestare” – Matteo Salvini si è scagliato contro il nuovo Dpcm di Conte in una diretta sul suo profilo Facebook. Il leader della Lega, infatti, ha ribadito la necessità di “Ripartire, in sicurezza ma riaprire”. “Occorrono buon senso e coraggio – ha affermato l’ex ministro dell’Interno – bisogna fidarsi degli Italiani e farli tornare a sperare, guadagnare, camminare, lavorare, sognare”. Salvini, poi, si è detto pronto a scendere in piazza per riconquistare la libertà: “Se ci sarà bisogno di uscire di casa per riprenderci la nostra libertà lo faremo”. (La notizia completa).

Ore 06.00 – Conte annuncia la Fase 2: sì ad incontri coi parenti e attività motoria. Negozi dal 18 maggio, bar e ristoranti dal 1 giugno – Con una nuova conferenza stampa, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato le nuove misure contro il Coronavirus previste nel nuovo Dpcm (qui il dettaglio su cosa prevede) per l’inizio della cosiddetta Fase 2. L’Italia, almeno gradualmente, riparte dopo due mesi di lockdown. Resta l’obbligo di autocertificazione, ma rispetto alla Fase 1 sarà possibile uscire anche per far visita ai parenti. Ok anche all’attività motoria all’aperto, anche distante dalla propria abitazione. Prevista la riapertura dei parchi e delle ville con ingressi contingentati (ma resta la possibilità, per i sindaci, di tenerli chiusi). Sul fronte delle riaperture, il primo via libera sarà per il comparto manifatturiero e il commercio all’ingrosso legato all’export, oltre ai cantieri pubblici, edilizia compresa. Ma il presidente del Consiglio ha anche annunciato i provvedimenti in vista per il 18 maggio: via libera al commercio al dettaglio, a musei, luoghi culturali e mostre e agli allenamenti (in una prima fase possibile solo quelli singoli, compresa la corsa anche lontano da casa) degli sport a squadra (ma non si sa quando riprenderà il campionato di calcio). Dal primo giugno, invece, prevista l’apertura di bar, ristoranti (dal prossimo mese previsto solo il servizio d’asporto), centri estetici, parrucchieri.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

