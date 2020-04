Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Superati i 200 mila morti nel mondo (200.698). I casi confermati sono 2,8 milioni. Questi gli ultimi dati della Johns Hopkins University. Gli Stati Uniti rappresentano quasi un terzo dei casi, quasi un milione, con il numero dei morti di oltre 53mila, più di un quarto di quelli di tutto il mondo. Il primo caso di Coronavirus era stato denunciato l’11 gennaio scorso in Cina: da quel giorno ha raggiunto 210 Paesi. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus, aggiornate in tempo reale, di oggi, lunedì 27 aprile 2020:

Ore 07.10 – Financial Times: “I morti della pandemia potrebbero essere il 60% in più” – Il numero dei decessi per coronavirus nel mondo potrebbe essere superiore del 60% a quanto finora accertato: è quanto risulta da un’analisi del Financial Times, in 14 Paesi, su tutti i morti durante la pandemia. L’analisi dei dati mostra che in questi Paesi ci sono state 122 mila morti in più rispetto agli anni precedenti, dunque decisamente di più rispetto ai 77 mila morti Covid-19 denunciati in questi Paesi durante la pandemia. E se questo stesso livello di sottorappresentazione fosse proiettato sul mondo intero il decessi da Covid-19 passerebbero dall’attuale dato di 201 mila a 318 mila.

Ore 06.30 – Brasile, i morti sono 4.205 con 61.888 contagiati – Il Brasile ha registrato altri 189 morti nelle ultime 24 ore e il totale delle persone decedute è attivato a 4.205. I contagi confermati sono 61.888.

Ore 06.00 – Turchia: 35 mila denunciati per aver infranto il coprifuoco – Il ministero degli esteri turco ha reso noto che 35.422 persone sono state denunciate per aver infranto il coprifuoco, deciso dal governo nell’ambito delle misure contro il coronavirus. La Turchia ha osservato il coprifuoco nel secondo e terzo fine settimana di aprile e a partire dal 23 aprile fino alla mezzanotte di oggi. Dallo scorso 24 marzo è invece vietato uscire in strada a chi a chi ha piu’ di 65 e meno di 20 anni.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Numeri bassi ma aumenta trend, preoccupa Europa Est. Secondo i dati della Johns Hopkins University, che tengono conto soltanto dei contagi accertati, nell’est Europa è la Polonia il Paese più colpito (11.395 positività), seguito dalla Romania (10.635), e dalla Bielorussia (9.590). Alti anche i numeri resi noti dall’Ucraina (8.617) e dalla Repubblica Ceca (7.352). Decisamente inferiori i dati comunicati dalla Moldavia (3.304), dall’Ungheria (2.500 contagi), dalla Repubblica Slovacca (1.379) e dalla Bulgaria (1.290). Prendendo in considerazione il dato delle morti, il Paese più martoriato risulta la Romania (601 decessi), seguita da Polonia (526) e Ungheria (272); al contrario sono state registrate soltanto 18 vittime in Repubblica Slovacca, e appena 67 in Bielorussia. Meno di una settimana fa il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha detto: “Anche se i numeri sono bassi, stiamo assistendo a trend preoccupanti di crescita nell’Europa orientale”.

Spagna, dopo 44 giorni bambini possono uscire dal lockdown. Da oggi in Spagna entra in vigore la revoca parziale delle misure di lockdown per i minori di 14 anni. Per la prima volta potranno uscire un strada dopo 44 giorni di confinamento, rimanendo a un certo raggio dalla propria abitazione e in compagnia di un adulto, per un’ora al giorno nella fascia oraria 9-19. I parchi pubblici rimangono chiusi.

Manifestazione anti-lockdown a Berlino, decine arresti. La polizia tedesca il 25 aprile ha arrestato a Berlino decine di manifestanti che protestavano contro il lockdown imposto dal governo per arginare la diffusione del Coronavirus. Alla protesta hanno partecipato un migliaio di persone, in gran parte attivisti di estrema sinistra, ma c’erano anche manifestanti di destra e rappresentanti di altri gruppi. La polizia ha eretto barriere intorno a piazza Rosa Luxemburg, dove erano diretti i manifestanti. La protesta “non è in linea con le norme” in vigore per prevenire la diffusione del virus COVID-19, ha spiegato la polizia in un tweet, ordinando ai partecipanti di disperdersi. Alcuni manifestanti indossavano magliette che accusavano la cancelliera, Angela Merkel di “proibire la vita”, mentre altri chiedevano semplicemente “libertà”.​ Altri hanno esposto cartelli con slogan come “Fermiamo la lobby farmaceutica”. Il sito web degli organizzatori della protesta chiedeva “la fine dello stato di emergenza” e minimizzava la minaccia rappresentata dal virus.​

Regno Unito, Boris Johnson pronto al rientro. Da lunedì il premier britannico Johnson rientrerà al lavoro a Downing Street. Johnson è “impaziente” di riprendere. A riferirlo è Sky News citando una fonte di Downing Street. Johnson è stato dimesso dall’ospedale la domenica di Pasqua dopo essere stato contagiato dal Coronavirus.

Leggi anche: 1. La rivolta di sindaci e medici contro la Regione Lombardia: “Nessuna strategia, ci ha abbandonati” / 2. Il sindaco di Gussago (Brescia): “La Lombardia non lo dice ma mi viene il sospetto che ci stia facendo raggiungere l’immunità di gregge” / 3. All’ospedale di Pozzuoli una “leggerezza” è costata 2 morti e 50 contagi: il focolaio Covid che fa tremare Napoli. Ma De Luca minimizza

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Coronavirus, a Berlino parchi affollati | VIDEO La prima italiana che si è sottoposta al vaccino anti Coronavirus: “Per ora sto benissimo” Coronavirus, superati i 200mila morti nel mondo