CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Continuano ad aumentare i nuovi casi di Coronavirus in Italia: nell’ultimo giorno, infatti, sono stati registrati 19.644 nuovi contagi e 151 morti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime notizie sul Coronavirus in Italia di oggi, lunedì 26 ottobre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Salvini sente gli amministratori della Lega: ipotesi ricorso al Tar contro il Dpcm del Governo – “Giornata di confronto per Matteo Salvini, che ha ascoltato le preoccupazioni di sindaci e governatori della Lega. Nel tardo pomeriggio, il leader del primo partito italiano si è confrontato in teleconferenza con i presidenti delle Regioni, preoccupati che i sacrifici imposti dal governo mettano in ginocchio l’economia senza produrre risultati efficaci sul fronte sanitario. Alcuni primi cittadini della Lega stanno valutando di ricorrere al Tar contro il Dpcm. Per l’ennesima volta, gli amministratori locali hanno lamentato la totale assenza di confronto e di condivisione da parte del governo”. E’ quanto sottolineano fonti della Lega.

Ore 06.30 – Di Maio: “Aiutare subito le attività danneggiate” – “Dobbiamo assumere le misure restringenti come quelle del Dpcm ma ristorare e aiutare subito, e per questo mi batterò, le palestre, i ristoratori, i bar. Dobbiamo aiutare tutti gli imprenditori che in questo momento sono danneggiati da queste misure”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo a ‘Live non è la D’Urso’ su Canale5. “Io capisco benissimo la frustrazione. Penso a tutto il mondo del cinema, del teatro, gli operatori dello spettacolo. E’ una tragedia e su questo dobbiamo intervenire”, ha aggiunto il capo della Farnesina. “Sono contento che il ministro Patuanelli e il ministro Gualtieri si siano già messi al lavoro per il nuovo decreto che porteremo nel consiglio dei ministri martedì per dare i ristori diretti a queste attività, con il fondo diretto e con il meccanismo del bonifico sul loro conto corrente per evitare qualsiasi lungaggine burocratica”, ha evidenziato Di Maio. “Però dev’essere chiaro che noi non è che si svegliamo la mattina e cominciamo a colpire delle categorie. E’ la comunità scientifica che ci indica delle attività a rischio e questo è quello che è avvenuto in tutta Europa”, ha aggiunto.

Ore 06.00 – Spadafora: “Non abbiamo valutato la sospensione della serie A” – Valutare la sospensione del campionato di Serie A? In questo momento no”. Così il ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora, ieri sera a “Che tempo che fa” su Rai3.

Covid: firmato nuovo Dpcm, norme in vigore fino al 24 novembre – È stato firmato nella tarda notte dal premier Giuseppe Conte, dopo un confronto con le regioni e i capi delegazione, il nuovo Dpcm sulle misure anti-Covid che includono una stretta per tentare di abbassare la curva dei contagi. Confermato lo stop per bar e ristoranti alle ore 18. Sarà il premier Giuseppe Conte ad illustrare nel pomeriggio le norme che saranno valide fino al 24 novembre. Cosa prevede.

Il portavoce di Mattarella è positivo e sintomatico – Il portavoce del Presidente della Repubblica, Giovanni Grasso, è risultato positivo al Covid-19, dopo aver manifestato lievi sintomi si è sottoposto al tampone ed è risultato contagiato dal coronavirus. “Da stamattina non ho febbre e sto discretamente bene… Tengo sotto controllo la saturazione dell’ossigeno e i valori sono assolutamente nella norma. Mercoledì pomeriggio avevo fatto il tampone ed ero risultato negativo” ha raccontato lo stesso Grasso. Nei giorni di potenziale contagiosità il consigliere del Quirinale non ha avuto contatti diretti con il presidente Mattarella. Ora Grasso è ovviamente in isolamento a casa, mentre i familiari sono negativi. “Al Quirinale – racconta ancora – sono già partite le previste procedure di sanificazione e controllo”.

Casalino: “Sono positivo al Covid, sintomi lievi” – Il portavoce del presidente del Consiglio, Rocco Casalino, è risultato positivo al Covd-19. “Ho scoperto ieri sera, dopo il sopraggiungere di sintomi lievi, di essere positivo al Covid 19 – spiega Casalino -. L’Ultima volta che ho lavorato in Presidenza del consiglio è stato martedì, adottando come sempre tutte le misure di sicurezza (mascherine e distanza). In ogni caso ancora mercoledì risultavo negativo al tampone”, conclude il portavoce del premier. TPI aveva rivelato in esclusiva che il suo compagno era positivo e che il portavoce del premier era finito in isolamento: qui l’articolo.

Tamponi falsi in Campania, la reazione di Vincenzo De Luca – “Quello che emerge da questa inchiesta, sulla quale senza entrare nel merito dell’indagine e con la piena fiducia nel lavoro degli inquirenti, conferma che occorre elevare il livello di attenzione e intensificare tutti i controlli”, ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. “Appena la settimana scorsa abbiamo ufficialmente richiesto ai carabinieri del Nas un impegno straordinario. Avranno la piena e massima collaborazione. Si sta facendo un gran lavoro di pulizia e per casi come questi non ci sono attenuanti di alcun genere: chi commette questi reati deve andare in galera, in gioco c’è la via dei cittadini. Si configura il reato di epidemia colposa”.

