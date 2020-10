Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO – Nel mondo si contano oltre 40 milioni di casi accertati di Coronavirus, a fronte di oltre un milione di morti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, lunedì 26 ottobre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – In Francia altro record, oltre 52 mila casi in 24 ore – La Francia brucia un altro record nei casi di Covid-19: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 52.010 nuovi contagi. I decessi sono stati 116.

Ore 06.30 – Positivo l’ex calciatore brasiliano Ronaldinho – L’ex calciatore brasiliano Ronaldinho ha annunciato di aver contratto il coronavirus ma di non avere sintomi. Il 40enne ex centrocampista del Barcellona e del Milan, vincitore di Champions League e Coppa del Mondo in una carriera illustre, resterà in isolamento in un hotel di Belo Horizonte. “Ho fatto un test Covid-19 e il risultato è stato positivo, sto bene, per ora sono asintomatico”, ha detto in un video pubblicato su Instagram. Ronaldinho era tornato in Brasile ad agosto dopo più di cinque mesi di detenzione in Paraguay per un’accusa di passaporti falsi. L’ex vincitore del Pallone d’Oro e il fratello erano stati entrambi detenuti per un mese in prigione e altri quattro mesi agli arresti domiciliari in un hotel ad Asuncion.

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO: COSA È SUCCESSO IERI

Obama: “Trump sulla pandemia non ha fatto che guai” – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, “non ha fatto altro che guai” nella gestione della pandemia di coronavirus. Lo ha dichiarato l’ex presidente Barack Obama durante un comizio a Miami in sostegno del suo ex vice Joe Biden, candidato dei Democratici. “L’idea che la risposta di questa Casa Bianca non sia stata altro che un guaio completo è totalmente senza senso”, ha detto Obama, utilizzando l’espressione colloquiale ‘screw up’, traducibile come ‘incasinare’.

Spagna, stato di emergenza e coprifuoco dalle 23 alle 6 – In Spagna il Consiglio straordinario dei ministri ha approvato un nuovo stato di allarme della durata di 15 giorni. Lo ha annunciato il premier, Pedro Sanchez. Imposto anche il coprifuoco dalle 23.00 alle 6.00 in tutto il Paese, con l’eccezione delle isole Canarie.

Oms, record di nuovi casi, la metà in Europa – Record di nuovi casi di coronavirus nel mondo per il terzo giorno consecutivo, secondo i dati dell’Organizzazione mondiale della Sanità. Sono stati 465.319 i contagi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore, più dei 449.720 di venerdì e i 437.247 di giovedì. In totale sono 42,3 milioni i casi di Covid nel mondo e quasi 1,15 milioni le persone morte, di cui 6.570 nelle ultime 24 ore. Quasi la metà dei nuovi casi di oggi sono stati registrati in Europa, che ha registrato un record di 221.898 casi in un giorno.

Cina: 137 asintomatici in fabbrica, test su 4 milioni di persone – Focolaio di Covid-19 in una fabbrica di indumenti a Kashgar, nel Sud-Ovest della regione autonoma Nord-Occidentale cinese dello Xinjiang, dove 137 persone sono risultate positive al test dell’acido nucleico, e tutte asintomatiche. La Commissione Nazionale per la Sanità ha inviato una squadra di esperti nella contea di Shufu, dove si è verificato il focolaio, dopo un primo caso di paziente asintomatico collegato a una fabbrica di indumenti: le 137 persone asintomatiche sono tutte collegate all’azienda, secondo quanto dichiarato dal vice direttore della Commissione sanitaria dello Xinjiang, Gu Yingsu. Le autorità regionali si sono impegnate a testare tutta la popolazione dell’area, dopo il primo caso riscontrato, che ha già sviluppato i primi sintomi della malattia. Finora sono stati raccolti campioni da 2,83 milioni di residenti nell’area, secondo quanto riporta l’agenzia Xinhua, con risultati ottenuti per 334.800, e in totale, le autorità prevedono di testare circa 4,75 milioni di persone.

