Nuovo Dpcm: ecco cosa si può fare prima e dopo le 18

Entra in vigore da oggi, lunedì 26 ottobre, il nuovo Dpcm firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte che impone una sorta di semi-lockdown per frenare l’impennata di contagi da Covid-19 in Italia. Le misure prevedono restrizioni per alcuni tipi di attività, come bar, ristoranti, pasticcerie, palestre e piscine, e resteranno valide fino al 24 novembre. Da oggi, in particolare, c’è un nuovo limite orario da tenere in considerazione oltre a quello dell’eventuale coprifuoco (che varia da Regione in Regione): quello delle 18. Ecco in breve cosa si può fare prima e dopo delle 18 in base al nuovo Dpcm.

Prima delle 18

È permesso ovviamente andare a scuola o al lavoro, anche se il nuovo Dpcm prevede l’invito a favorire didattica a distanza e smart working. Ci si può recare nei negozi, incluse farmacie e supermercati, purché si rispettino le norme sul distanziamento e gli ingressi scaglionati. Si può andare dal parrucchiere o nei centri estetici, nei musei e fare attività motoria all’aperto, ma non in palestra o nelle piscine, che resteranno chiuse fino al 24 novembre. Si può anche andare al bar o al ristorante, ma allo stesso tavolo potranno sedere al massimo 4 persone, ad eccezione dei nuclei familiari composti da più di 4 persone.

Si possono inoltre prendere i mezzi pubblici, uscire dal proprio Comune e dalla propria Regione, anche se è “fortemente raccomandato” di non spostarsi se non per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute o per situazioni di necessità. Infine, è “fortemente raccomandato” non ricevere persone diverse da conviventi in casa, anche se non c’è un divieto formale di farlo.

Dopo le 18

Con il nuovo Dpcm dopo le 18 cambiano le prescrizioni relative a bar, ristoranti, gelaterie e pasticcerie. Dopo quest’orario, infatti, non si può più andare a consumare sul posto, ma fino alle ore 24 è possibile ordinare cibo a domicilio oppure acquistare cibo da asporto (senza consumarlo sul posto o nelle adiacenze del locale).

Anche dopo le 18 rimangono invece consentite le altre attività: si potrà quindi andare al lavoro, a fare attività motoria all’aperto oppure shopping, o anche andare in farmacia, al supermercato. Rimangono valide anche le raccomandazioni sugli spostamenti o sulla ricezione di persone in casa, salvo l’eventuale coprifuoco regionale.

Il coprifuoco

Dopo le 18 bisogna in ogni caso rispettare l’orario di coprifuoco imposto nella Regione in cui ci si trova, salvo “comprovate esigenze” di lavoro, salute o urgenza da giustificare con un’autocertificazione. L’orario previsto per Lombardia, Campania e Sicilia sono le 23, mentre il coprifuoco scatta un’ora più tardi in Calabria e nel Lazio. Sia prima che dopo le 18 rimangono ovviamente valide le principali misure anti-contagio che abbiamo imparato a conoscere: mascherina, distanziamento, igienizzazione frequente delle mani.

