Il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri ha dichiarato che non si ricandiderà alle prossime elezioni. In un’intervista a Libero l’esponente M5S ha annunciato che alla fine della legislatura tornerà a lavorare come oncologo al San Raffaele di Milano. “Sono un chirurgo, non butto via 25 anni di sacrifici e professione”, ha detto.

“Sono un avulso, il fatto che io sia in Parlamento è la prova del fallimento del sistema Italia“, ha detto il viceministro. “Se nel nostro Paese le cose andassero come dovrebbero, io in questo momento me ne starei in ospedale a togliere i tumori dalla pancia della gente e in Università a fare lezione”.

“Quando mi informarono della nomina a viceministro ero in sala operatoria”, ricorda Sileri. “Fu l’ultimo intervento, perché ora la legge mi vieta di usare il bisturi, ma io voglio tornare in ospedale, il 25 marzo 2023 però, quando sarà finito tutto questo, mi troverà al San Raffaele di Milano, dove ho vinto un concorso nel 2016″.

“Non ho mai militato dentro M5s, non mi sono mai iscritto a Rousseau”, racconta il viceministro della Salute. “Simpatizzavo per An, sostenni Fini sindaco di Roma, ma non mi interessavo di politica da dieci anni. Alle Comunali votai la Raggi, per tentare un cambiamento. Fu Di Maio a propormi la candidatura in un collegio uninominale difficile, a Roma Nord, fortino della destra. Presi 94mila voti”.

Sileri difende dalle critiche il primario di Anestesia e rianimazione e medico personale di Silvio Berlusconi Alberto Zangrillo. Le critiche nei suoi confronti, sostiene, “arrivano da chi non ne capisce”. Zangrillo “ha usato un’espressione infelice, ma molti degli addetti ai lavori hanno capito benissimo che cosa intendesse: che il virus non arrivava più in terapia intensiva”, spiega Sileri. “Ora sì, il virus circola, più persone rischiano di andare in terapia intensiva. Ma ci sono differenze. Durante la prima ondata si moriva in casa e il medico arrivava due giorni dopo il decesso. Ora non è più così”.

Sileri: “Su misure Dpcm non sono pienamente d’accordo”

Intervistato invece ad Agorà su Rai3, le nuove disposizioni contenute nell’ultimo Dpcm anti Covid, Sileri ha dichiarato: “Su queste misure io non ero pienamente d’accordo, non sono, a dire il vero, pienamente d’accordo. Ho sempre pensato che laddove c’è un protocollo e dove il protocollo viene rispettato con rigore e severità il rischio contagio è sicuramente molto basso”.

La presa di posizione del viceministro M5S ha provocato la reazione del senatore Pd Dario Stefano, presidente della commissione Politiche Ue a Palazzo Madama, che su Twitter si chiede: “Ricciardi, consigliere del Ministro della Salute, afferma che le restrizioni sono insufficienti. Sileri, vice di Speranza, dice non condividere il Dpcm anti Covid19 e nemmeno la chiusura di bar e ristoranti alle 18, benché guidata dal Comitato Scientifico. Che giostra è questa?”.

Leggi anche: 1. Esclusivo TPI : “Che me ne fotte, io gli facevo il tampone già usato e gli dicevo… è negativo guagliò”. La truffa dei test falsi che ha fatto circolare migliaia di positivi in Campania / 2. Truffa tamponi falsi in Campania, Sileri a TPI : “Questi sciacalli vanno puniti per procurata epidemia” / 3. “A che cosa è servito essere onesto?”: lo sfogo di un ristoratore piemontese

4. La scrittrice Susanna Tamaro: “Chi ci governa pensa che siamo un popolo di dementi”/ 5. Le due notti insonni di Conte prima del Dpcm / 6. Covid, Crisanti: “Tamponi solo ai sintomatici? Sarà una catastrofe. Chi diffonde il virus va stanato subito”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Le due notti insonni di Conte prima del Dpcm De Luca risponde a TPI sull'inchiesta dei tamponi falsi: "Responsabili in galera. È epidemia colposa" Chi è Jose Carlos Alvarez, il compagno di Rocco Casalino