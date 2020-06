CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – È di 18.303 persone attualmente positive, 34.678 morti e 186.725 guariti, per un totale di 239.706 casi, il bilancio relativo all’epidemia di Coronavirus in Italia secondo l’ultimo bollettino della Protezione Civile. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, venerdì 26 giugno 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 09.00 – Salvini: “Sui vitalizi su segnale disgustoso. Zone rosse? Le fa solo il governo” – “Abbiamo votato contro, mi spiace che non sia stato sufficiente. La posizione della Lega era e rimane coerente. Faremo tutto quello che è possibile. In un momento come questo, è un segnale disgustoso e vergognoso ma non è di tutta la politica. Spero si trovi il modo di tornare indietro”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, ad Agorà su Rai 3, commentando il voto della commissione contenzioso del Senato di ieri sera sui vitalizi che ha ripristinato i vitalizi. Il leader della Lega ha parlato anche dell’istituzione di nuove zone rosse: “Se ci sono dei focolai è giusto chiudere. Se il governatore della Campania chiede l’esercito e le zone rosse, vuol dire che la zona rossa la può fare soltanto il governo”.

Poi una battuta sull’ipotesi di uno scostamento di bilancio: “Votare un nuovo scostamento di bilancio? Assolutamente, il primo è passato grazie alla Lega e al centrodestra. Se c’è l’interesse degli italiani e i soldi per le famiglie, la Lega e il centrodestra ci sono. Siamo arrivati a fine giugno, il decreto che stiamo discutendo ora in aula all’inizio si chiamava decreto aprile e verrà approvato a luglio. Gli altri paesi europei stanno correndo. Noi ci siamo ma sembra che questo governo non sia più in grado di gestire questa fase e sarebbe meglio lasciar fare ad altri”.

CORONAVIRUS ITALIA – COSA È SUCCESSO IERI

Mondragone, tensione nella zona rossa: arriva l’esercito – Si aggrava il bilancio del focolaio di Coronavirus scoppiato a Mondragone, in provincia di Caserta, nel complesso residenziale ex-Cirio, abitato da una comunità di braccianti bulgari: sono 49 i nuovi positivi rilevati nella cittadina della Campania (e l’impatto di questi numeri si vede anche nel bollettino di oggi sul Covid-19). I tamponi effettuati, al momento, sono poco più di 700. Ma mentre le autorità sanitarie si impegnano ad arginare la nuova ondata di contagi, per le strade di Mondragone scoppiano tensioni e proteste, soprattutto ai confini della zona rossa istituita dalla Regione lunedì 22 giugno e valida fino a giorno 30. Al punto da spingere la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, a mobilitare l’esercito per calmare gli animi e garantire la sicurezza di tutti (Qui tutti i dettagli).

Bartolini: tamponi a 370 lavoratori – Nella sola giornata di oggi sono stati sono stati sottoposti a tampone “altri 170 lavoratori, tutti i drivers ed i dipendenti operativi della filiale” bolognese della Bartolini dove si è registrato un focolaio di Coronavirus: a comunicarlo è la stessa azienda di trasporti merci e consegne di Bologna. A questi 170 si aggiungono altri 200 tamponi fatti nei giorni scorsi che portano, quindi, ad un numero complessivo di 370 lavoratori sottoposti al test. Brt Corriere Espresso “sta seguendo e gestendo con estrema attenzione l’evolversi della situazione legata al cluster Covid-19 verificatosi nel proprio magazzino di Bologna Roveri, e originato da lavoratori di servizi logistici di magazzino gestiti da una società esterna. L’azienda – si spiega in una nota – si è prontamente attivata in stretta collaborazione con l’Azienda sanitaria locale in via precauzionale, al fine di contingentare e razionalizzare le attività operative e contemporaneamente per la verifica della diffusione del contagio, in rigorosa conformità al Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro’”. Sono state dunque “prontamente attuate le necessarie misure di sicurezza a tutela degli operatori e dei dipendenti e di verifica di diffusione del contagio”. L’azienda rende noto che “è stato effettuato lo screening attraverso tampone naso-faringeo dei circa 200 lavoratori, che attualmente ha evidenziato la presenza di alcuni positivi asintomatici”. Inoltre per tutti i lavoratori coinvolti “è stato disposto l’isolamento domiciliare, come previsto dai protocolli sanitari nell’ambito della emergenza Covid”.

Studio Iss, zanzare non possono trasmettere virus. Sia la zanzara tigre (Aedes albopictus) che la zanzara comune (Culex pipiens) non sono in grado di trasmettere il virus SARS-CoV-2. Lo dimostrano i dati preliminari di uno studio condotto da un team di entomologi e virologi dell’Istituto Superiore di Sanità, in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, proprio per valutare, attraverso prove di infezione sperimentale, la competenza vettoriale delle due specie di zanzare. La ricerca ha mostrato che il virus, una volta penetrato all’interno della zanzara mediante un pasto di sangue infetto, non è in grado di replicarsi e quindi di essere successivamente inoculato dalla zanzara attraverso una puntura. I risultati definitivi, che saranno pubblicati a breve dall’ISS e dall’IZSVe, forniranno quell’evidenza sperimentale, finora teoricamente ipotizzata, che permetterà di escludere in modo scientifico il coinvolgimento delle zanzare nella possibile trasmissione del COVID-19, rispondendo in modo chiaro e definitivo alle legittime preoccupazioni legate al ruolo delle zanzare nella trasmissione di numerose malattie. Preoccupazioni rese ancora più attuali dall’emergenza COVID-19 e dall’inizio della stagione calda.

Scontro tra esperti, Clementi: “Crisanti? Si occupava di malaria…” – “Ormai ci sono pochi sintomi”, e il rischio di aggravarsi è basso: fa ancora discutere il documento sul Coronavirus firmato da dieci scienziati, fra cui Alberto Zangrillo, Giorgio Palù e Massimo Clementi. Clementi, direttore del laboratorio di microbiologia e virologia dell’Ospedale San Raffaele di Milano, a Circo Massimo, su Radio Capital, ha spiegato: “Ho firmato insieme ad altri nove colleghi una valutazione dell’attuale situazione, che non vuol dire che l’emergenza è finita ma che, grazie anche alle misure che sono state prese, in questo momento gli ospedali si stanno svuotando, le terapie intensive non ricoverano più, i pazienti sono quasi tutti asintomatici e il numero delle infezioni si sta riducendo. Tutto questo è positivo, ma è ovvio che non significa liberi tutti, perché se così fosse rischieremmo di riprecipitarci. Non c’è polemica, c’è maggiore sensibilità nei confronti della situazione anche in base a quello che ciascuno vede nello svolgimento della propria attività”.

Ma la polemica invece c’è. Ci sono tanti esperti in disaccordo, e tra loro c’è Andrea Crisanti dell’Università di Padova, per cui quel manifesto “invia alle persone un messaggio incoerente e incoraggia comportamenti non in linea con la strategia prudenziale adottata finora. Quando mi vengono a dire che gli asintomatici non trasmettono l’infezione mi cadono le braccia”. “Crisanti – ha commentato Clementi – fino a qualche tempo fa si occupava di malaria, ora è stato catapultato in questo problema, e lo inviterei anch’io alla prudenza, perché non parliamo di malaria ma di altro. Ognuno di noi ha una storia, io sono trent’anni che faccio il virologo”.

La protesta di Salvini di fronte al ministero dell’Istruzione – Il leader si è scagliato contro la ministra Lucia Azzolina e contro il Piano Scuola: “Sono qui da genitore e non da senatore. C’è un ministro non in grado di gestire la situazione, non c’è certezza per i presidi, i genitori, i sindaci e i nostri figli: non si sa quando si riparte, dove e come si riparte, chi mette la mascherina, chi mette il plexiglas. Chi paga non si sa, chi sanifica nemmeno. Un governo che mette la scuola in fondo a tutto non fa il bene del Paese”. Qui la notizia completa

