CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – La pandemia di Coronavirus in Italia ha contagiato finora 245.590 persone, provocando 35.097 morti. Gli attualmente positivi sono 12.301. Dopo il picco raggiunto tra marzo e aprile, in Italia la curva epidemica è in fase di rallentamento, mentre preoccupa sempre di più la situazione nel sud degli Stati Uniti e in Brasile (qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo). Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, sabato 25 luglio 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07,00 – Lombardia, caso camici: indagato il governatore Fontana – Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, è indagato nell’inchiesta della procura di Milano sulla fornitura di camici da parte della società gestita dal cognato. L’accusa per il governatore è di turbata libertà del contraente (in concorso con il cognato Andrea Dini e il direttore di Aria spa, Filippo Bongiovanni, ai quali viene però anche contestato il reato di turbativa d’asta). “Sono certo dell’operato della Regione Lombardia che rappresento con responsabilità”, ha commentato Fontana.

CORONAVIRUS ITALIA – COSA È SUCCESSO IERI

Scuola la ministra Azzolina firma l’ordinanza: lezioni al via il 14 settembre – La ministra Lucia Azzolina ha firmato l’ordinanza che stabilisce l’avvio delle lezioni per l’anno scolastico 2020/21 dal giorno 14 settembre 2020. La data prevista dall’ordinanza vale per tutte le scuole dell’infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo di istruzione appartenenti al sistema nazionale di istruzione, compresi i centri provinciali per l’istruzione degli adulti, su tutto il territorio nazionale.

In sei regioni indice Rt sopra 1, in tre è a zero – Sono sei, come la scorsa settimana, le regioni in cui l’indice di contagio Rt è superiore a 1: si tratta di Veneto (1,18), Emilia Romagna (1,14), Piemonte (1,07), Liguria (1,06), Lazio (1,04) e Lombardia (1). Rispetto alla scorsa settimana, scende sotto 1 la Toscana (di pochissimo, 0,99), mentre va oltre la Liguria. È quanto si legge nel monitoraggio settimanale condotto da ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità relativo alla settimana 13-19 luglio. Ci sono anche tre regioni con Rt fermo a zero: Calabria, Molise e Puglia. Molto basse anche Basilicata (0,06), Valle d’Aosta (0,1), e poi Umbria (0,3) e Sardegna (0,32), mentre sfiorano quota 1 Campania (0,8) e Sicilia (0,88).

Il monitoraggio settimanale dell’Iss: diversi focolai anche rilevanti. Età media di chi si infetta: 40 anni – Sebbene le misure di lockdown in Italia abbiano permesso un controllo efficace dell’infezione da Coronavirus, “al momento siamo in una situazione di trasmissione stazionaria a livello nazionale in cui persiste una trasmissione diffusa del virus che, quando si verificano condizioni favorevoli, provoca focolai anche di dimensioni rilevanti, talvolta associati all’importazione di casi da Stati esteri”. È quanto sottolinea il report settimanale di monitoraggio prodotto da ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità. Il numero di nuovi casi comunque “rimane nel complesso contenuto grazie alle attività di testing-tracking-tracing che permettono di interrompere potenziali catene di trasmissione sul nascere”. “L’età mediana dei casi diagnosticati nell’ultima settimana è ormai intorno ai 40 anni; questo è in parte dovuto alle caratteristiche dei focolai che vedono un sempre minor coinvolgimento di persone anziane e in parte all’identificazione di casi asintomatici tramite screening in fasce di età più basse”, si legge ancora nel report.

Il bollettino della Protezione Civile del 24 luglio – È di 12.301 (-103) persone attualmente positive, 198.192 (+350) guariti 35.097 (+5) morti per un totale di 245.590 (+252) casi, il bilancio del 24 luglio relativo all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Salute. I ricoverati con sintomi sono 713, i pazienti in isolamento domiciliare sono 11.542 (-100) e quelli in terapia intensiva sono 49 (-3). Qui il bollettino.

Speranza: “Quarantena obbligatoria per chi viene da Romania e Bulgaria” – “Ho appena firmato una nuova ordinanza che dispone la quarantena per i cittadini che negli ultimi 14 giorni abbiano soggiornato in Romania e Bulgaria. Questa misura è già vigente per tutti i Paesi extra Eu ed extra Schengen. Il virus non è sconfitto e continua a circolare. Per questo occorre ancora prudenza e attenzione”. Lo scrive su Facebook il ministro della Salute Roberto Speranza.

Ministro Spadafora riapre gli stadi: “Tifosi da settembre, se sarà possibile” – “Se la curva epidemiologica lo consentirà, a settembre il pubblico potrà tornare negli stadi”, lo ha dichiarato il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. “Ovviamente non riempiendo gli impianti come prima e rispettando una serie di misure che stiamo studiando”, ha aggiunto.

