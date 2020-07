Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – La pandemia di Coronavirus ha colpito finora oltre 15 milioni di persone nel mondo, provocando quasi 650mila morti. La curva epidemica preoccupa soprattutto nel sud degli Stati Uniti e in Brasile, mentre in Italia i contagi stanno rallentando (qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia). Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, sabato 25 luglio 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07,30 – Francia, paura per gli arrivi dalla Catalogna – In Francia “la circolazione del Coronavirus è in netto aumento”: a dirlo è la direzione generale della Sanità, dopo che da due giorni si registrano oltre 1.000 nuovi casi in 24 ore. A Parigi è sttao ripristinato l’obbligo generale delle mascherine nei luoghi chiusi e raccomanda lo smart working. Dopo un vertice con il presidente Emmanuel Macron, il premier Jean Castex ha annunciato nuovi provvedimenti: “Chiunque arrivi dai Paesi dove la circolazione virale è particolarmente forte dovrà sottoporsi a un test in aeroporto. Chi risulterà positivo starà due settimane in quarantena”. I Paesi in questione sono Stati Uniti, Brasile, India, Sudafrica, Israele, Emirati Arabi, Bahrein, Kuwait, Qatar, Oman, Algeria, Turchia, Madagascar, Perù, Panama e Serbia. Ma Castex ha chiesto anche ai francesi di evitare Barcellona e la Catalogna, dove negli ultimi 10 giorni i casi sono tornati ad aumentare in misura preoccupante: “Stiamo discutendo con le autorità spagnole perché limitino le uscite dalla Catalogna verso la Francia”, ha aggiunto il premier.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Oms, record di contagi nel mondo nelle ultime 24 ore – L’Oms ha registrato un nuovo record nell’incremento giornaliero di contagi a livello mondiale: 284.196 casi nelle 24 ore tra giovedì 23 e venerdì 24 luglio. L’aumento più consistente è arrivato da Usa, Brasile, India e Sudafrica, secondo il rapporto quotidiano dell’Oms, rilanciato dal Guardian. I decessi sono saliti di 9.753 casi, il dato più alto dal 30 aprile quando i morti su base giornaliera a livello globale erano stati 9.797. In precedenza, il record nell’incremento di infetti nel mondo era stato fissato il 18 luglio (259.848).

Oms preoccupata per Europa chiede più rigore – L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha espresso preoccupazione per il ritorno dei casi di Coronavirus in Europa e ha chiesto ai governi di imporre restrizioni più rigorose, se necessario. “La recente ripresa dei casi di Covid-19 in alcuni Paesi a seguito dell’allentamento delle misure di distanziamento sociale è certamente motivo di preoccupazione” ha un detto un portavoce dell’Oms. “Laddove compaiono nuovi focolai, questi devono essere controllati attraverso interventi rapidi e mirati, tra cui il rapido rilevamento e l’isolamento dei casi, la tracciabilità e la quarantena dei contatti” ha aggiunto. “Se la situazione lo richiede, potrebbe essere necessaria la reintroduzione di misure più rigorose e mirate con il pieno impegno delle comunità”.

