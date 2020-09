Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Sono 46.114 le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia, che finora ha contagiato 302.537 cittadini, provocando 35.758 morti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime notizie di oggi, giovedì 24 settembre 2020, legate al Coronavirus in Italia, aggiornate in tempo reale.

Ore 7,00 – Calabria, dichiarata zona rossa a Stefanaconi – Il presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, ha emesso questa sera un’ordinanza con la quale ha dichiarato “zona rossa” il Comune di Stefanaconi, (Vibo Valentia) dopo che in questo Comune sono stati individuati 10 soggetti positivi a Coronavirus, tutti residenti, e 72 altri cittadini sono in quarantena. L’ordinanza di Santelli, la numero 67 dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, è motivata dalla necessità di evitare l’ulteriore propagarsi del contagio all’interno e all’esterno del Comune di Stefanaconi. Il focolaio individuato – si legge nel provvedimento – “rappresenta un potenziale pericolo per l’ulteriore diffusione del virus e il Dipartimento di Prevenzione dell’Asp ha in atto ulteriori accertamenti. L’incidenza dei casi confermati si attesta su livelli significativi, atteso che la popolazione residente è di 2400 abitanti. La situazione epidemiologica, legata al cosiddetto focolaio, può peggiorare rapidamente, dando luogo ad altri focolai, non diversamente contenibili”. L’ordinanza del presidente della Regione Calabria, in particolare dispone, a partire dalle ore 00,01 di domani, 24 settembre, e sino alle ore 24,00 del 27 settembre prossimo, il divieto di allontanamento di tutte le persone residenti e il divieto di accesso nel Comune di Stefanaconi e prevede che “sono consentiti unicamente gli spostamenti ritenuti essenziali” e “sono sospese tutte le attività commerciali e produttive, ad eccezione di quelle ritenute ‘essenziali’”. Nel corso dell’emergenza Coronavirus, fino a oggi, sono stati 16 i Comuni dichiarati “zona rossa” dal presidente della Regione Calabria, perché “focolai” di Coronavirus.

Spadafora: “In arrivo protocollo su riapertura di stadi e impianti sportivi” – “La novità di queste ore è che, dopo un incontro ieri con il presidente della Conferenza Stato Regioni Bonaccini e i presidenti di Leghe e federazioni abbiamo condiviso la necessità di arrivare a un nuovo protocollo comune che dovrebbe essere approvato all’unanimità domani da tutti i presidenti delle Regioni, che poi verrà sottoposto venerdì al Comitato tecnico scientifico per la riapertura graduale e in sicurezza di tutte le competizioni sportive, non solo del calcio”. È quanto dichiarato dal ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport Vincenzo Spadafora nel corso del Question Time alla Camera. La riapertura, secondo Spadafora, avverrà “chiaramente dopo anche alla luce dei dati che arriveranno dall’impatto della riapertura delle scuole su tutto il sistema paese, perché ovviamente quel rigore e quell’attenzione che noi abbiamo avuto all’inizio della pandemia”. Intervenendo alla trasmissione radiofonica Un Giorno da Pecora, invece, il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri si è addirittura spinto oltre dichiarando che “Gli stadi si possono portare a un terzo della capienza” e che “all’Olimpico a Roma l’ingresso potrebbe essere consentito anche a 20-25 mila tifosi”. Leggi l’articolo completo.

Speranza: “Aumenteremo i tamponi” – “I test sono un tema strategico per affrontare i prossimi mesi, ad oggi tutte le istituzioni internazionali riconoscono come gold standard il tampone molecolare classico e noi abbiamo rafforzato le nostre capacità, con oltre 100mila tamponi al giorno e prevediamo di aumentare tale numero”. Lo ha dichiarato il ministro della Salute Roberto Speranza intervenendo alla Camera nel Question Time. Speranza ha poi rassicurato sulla disponibilità dei dispositivi di protezione: “Da parte dello Stato il problema di fondo relativo alla disponibilità di mascherine è un problema che è stato affrontato e superato” assicurando una riforma del sistema sanitario nazionale. “Useremo tutte le risorse disponibili per investire su telemedicina e digitale e investiremo in un nuovo piano per sostituire tutti i macchinari obsoleti nel nostro Paese” ha aggiunto il ministro.

Il bollettino – È di 46.114 persone attualmente positive (+625), 35.758 morti (+20), 220.665 guariti (+995), per un totale di 302.537 casi (+1.640), il bilancio della pandemia da Coronavirus in Italia emerso dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Dei 46.114 pazienti attualmente positivi, 2.658 sono ricoverati con sintomi (+54), 244 sono in terapia intensiva (+5) e 43.212 sono invece in isolamento domiciliare (+566). Aumentano rispetto a ieri i nuovi casi giornalieri: oggi, infatti, si registrano 1.640 nuovi contagi a fronte dei 1.392 di ieri. Tuttavia, si registra anche un sostanzioso aumento dei tamponi effettuati: ben 103.696 contro gli 87.303 test realizzati ieri. La Regione che registra il maggior incremento dei casi è la Campania con 248 nuovi contagi, seguita dalla Lombardia con 196 e dal Lazio con 195.

Aprilia (Latina), focolaio a una festa: 16 positivi – Un focolaio di Coronavirus si registra ad Aprilia, in provincia di Latina, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 16 casi di positività al Covid-19. Di questi, buona parte è riconducibile a una festa di compleanno che ha avuto luogo in un’abitazione sita nelle campagne di Aprilia. I restanti casi sono legati a contagi intra-familiari. La Asl locale è al lavoro per tracciare i contatti dei positivi, al fine di verificare se il focolaio sia maggiormente esteso, e ha predisposto tutte le necessarie misure di quarantena.

