“Noi amiamo la libertà, ma anche la serietà”: Mattarella risponde al premier britannico Johnson

Mattarella risponde a Boris Johnson: “Italiani amano libertà ma anche serietà”

“Gli italiani amano la libertà, ma anche la serietà”: così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella risponde al primo ministro britannico Boris Johnson, il quale, lo scorso martedì 22 settembre, aveva affermato che gli inglesi, a differenza degli italiani e dei tedeschi, amano la libertà e per questo hanno avuto più contagi di Covid-19. “Anche noi italiani amiamo la libertà, ma abbiamo a cuore anche la serietà” avrebbe dichiarato Mattarella secondo quanto riferito da un partecipante, alla sollecitazioni di alcuni presenti alla cerimonia per i 10 anni dalla scomparsa di Francesco Cossiga che gli hanno chiesto cosa pensasse di quanto detto dal primo ministro britannico Boris Johnson.

Fonti del Quirinale non hanno smentito quando affermato dal Capo dello Stato, ma hanno sottolineato che la frase è stata pronunciata in un contesto del tutto informale e privato. Già lo scorso 31 luglio, in occasione della cerimonia del Ventaglio, Mattarella aveva sottolineato la necessità di non “confondere la libertà con il diritto far ammalare altri”. Concetto sostanzialmente ribadito in questa occasione, seppur in forma privata.

