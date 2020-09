Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 24 settembre: morti, contagi, guariti

Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, giovedì 24 settembre 2020.

È di 46.780 persone attualmente positive (+666), 35.781 morti (+23), 221.762 guariti (+1.097), per un totale di 304.323 casi (+1.786), il bilancio della pandemia da Coronavirus in Italia emerso dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Dei 46.780 pazienti attualmente positivi, 2.731 sono ricoverati con sintomi (+73), 246 sono in terapia intensiva (+2) e 43.803 sono invece in isolamento domiciliare (+591). Aumentano rispetto a ieri i nuovi contagi: oggi, infatti, sono stati registrati 1.786 casi a fronte dei 1.640 di ieri. Anche oggi, comunque, si segnala un aumento dei tamponi effettuati: 108.019 contro i 103.696 test realizzati ieri. La Regione che registra il maggior incremento dei casi, invece, è il Veneto con 248 nuovi casi, seguita dal Lazio con 230 e dalla Lombardia con 229.

