Cagliari, muore di Covid a 33 anni. Era stato in vacanza in Costa Smeralda

Aveva solo 33 anni Fabio Lecis, il più giovane morto di Coronavirus in Sardegna. Operatore sanitario di Isili, nella provincia del Sud Sardegna, è morto nel pomeriggio di ieri, 23 settembre, al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Trinità di Cagliari. Lecis era stato uno dei primi contagiati del focolaio registrato quest’estate in Costa Smeralda, la popolare zona turistica nella quale il 33enne aveva trascorso qualche giorno di vacanza.

Le sue condizioni si sono aggravate e così purtroppo quando è arrivato in ospedale versava già in una situazione disperata, con una grave insufficienza respiratoria. Il ragazzo, che aveva patologie pregresse, era seguito a domicilio dall’Ats. Dopo il suo peggioramento, la chiamata al 118 e la corsa inutile in ambulanza. Secondo gli ultimi dati, in Sardegna sono 3.405 i contagi complessivamente accertati dall’inizio dell’emergenza. In totale sono stati eseguiti 175.829 tamponi, con un incremento di 2.169 test rispetto all’ultimo aggiornamento. Questa la suddivisione dei casi: 550 sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 336 nel sud Sardegna, 242 a Oristano, 374 a Nuoro, 1.903 a Sassari.

