“Gli stadi si possono portare a un terzo della capienza”. A dirlo oggi, 23 settembre 2020, è stato il Viceministro della Salute Pierpaolo Sileri intervenuto nella trasmissione di Rai Radio 1, Un Giorno da Pecora. “Nel momento in cui si mantengono due metri di sicurezza, con delle regole precise, si vietano gli abbracci, con l’utilizzo della mascherina e degli igienizzanti, io penso che l’ingresso ai tifosi si può portare ad un terzo della capienza dello stadio – le sue parole -. Nel caso dell’Olimpico, ad esempio, che può contenere circa 80 mila persone, io penso che l’ingresso potrebbe essere consentito a circa 20 o 25 mila tifosi”.

Tema, quello della riapertura degli stadi, su cui oggi è intervenuto anche il ministro dello Sport, Spadafora: “La novità di queste ore è che ieri, in un incontro che abbiamo avuto col presidente Bonaccini e con tutte le rappresentanze delle altre discipline, non solo il calcio, abbiamo condiviso la necessità di un protocollo che dovrebbe essere approvato domani all’unanimità dalla Conferenza Stato-Regioni e quindi poi essere sottoposto venerdì al Cts per la riapertura graduale in sicurezza di tutte le competizioni sportive, dalle serie principali a quelle minori”. Spadafora ha poi ricordato che si terrà sempre conto “dei dati che arriveranno dall’impatto della riapertura delle scuole su tutto il sistema Paese”, evidenziando che “l’obiettivo è riavere i tifosi negli stadi e in tutti gli impianti sportivi, ma lo dobbiamo fare rispettando e dando della regole uniformi a tutti”.

