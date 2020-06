Coronavirus in Italia: le ultime notizie di oggi in tempo reale

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – È di 20.637 persone attualmente positive, 34.657 morti e 183.426 guariti, il bilancio relativo all’epidemia di Coronavirus in Italia secondo l’ultimo bollettino della Protezione Civile. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, martedì 23 giugno 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 8,30 – Locatelli, l’Italia rischia per i casi all’estero – “L’Italia è attualmente messa bene a parte alcuni focolai locali che comunque andavano messi in conto perché fanno parte della storia di un’epidemia. Quanto succede fuori deve però costituire un chiaro segnale di allarme”: lo ha detto il professor Franco Locatelli, membro del Comitato tecnico scientifico di supporto al governo, in una intervista al Corriere della Sera. “L’attenzione non deve essere alta, di più. Deve mantenersi altissima. Ci vuole poco a riaccendere la miccia del virus. Non dimentichiamo come tutto è cominciato. Noi a fine gennaio ci occupavamo della coppia cinese giunta in Italia e ricoverata allo Spallanzani e in Lombardia il Sars-Cov-2 già circolava. Il Paese non è blindato. La gente si muove da un continente all’altro ed è impossibile controllare tutti” (Qui i dettagli).

Ore 7,30 – Ricoveri e morti ai minimi – Il 65% dei nuovi contagi in Lombardia, 23 le vittime per un totale di 34.657. Aumentano i guariti, 533 contro 440 della rilevazione precedente per un totale di 183.426.

Ore 7,00 – Scuola, test sierologici prima del rientro – Test per docenti e personale. La proposta è stata discussa oggi in vista delle linee guida per il ritorno in classe. Il premier Conte l’avrebbe accolta favorevolmente. L’iniziativa potrebbe essere estesa anche ad altri comparti, come le Forze dell’Ordine e le Forze Armate.

CORONAVIRUS ITALIA – COSA È SUCCESSO IERI

Studio: tra i ‘quasi guariti’ infettivo solo 3 per cento casi – Un nuovo studio evidenzia come il Coronavirus, nella fase di superamento della malattia da parte di una persona, è in grado di infettare solo in pochi casi. La ricerca è stata presentato oggi, in una conferenza a Palazzo Lombardia, dal responsabile di virologia dell’IRCSS San Matteo di Pavia, Fabio Baldanti. Il lavoro è stato portato avanti assieme all’Istituto zooprofilattico della Lombardia ed Emilia Romagna, all’Ospedale civile di Piacenza, all’ospedale universitario Le Scotte di Siena e al Policlinico di Milano. “Abbiamo preso – sottolinea Baldanti – i campioni di 280 pazienti, soggetti clinicamente guariti che avevano cariche basse. I campioni sono stati messi in coltura e il segnale di sopravvivenza del virus, cioè di infettività, era meno del 3 per cento. Questo significa che in fase di risoluzione della sintomatologia il virus è principalmente non infettante”. In sostanza “solo il 3 per cento dei 280 pazienti ha avuto la possibilità di infettare”.

Focolaio a Mondragone (Caserta) con 9 casi: istituita zona rossa – Si è aggravato il focolaio epidemico scoppiato all’interno della comunità bulgara di Mondragone, in provincia di Caserta. Come riporta il quotidiano Il Mattino, il sindaco Virgilio Pacifico ha disposto la zona rossa per l’area dei palazzi Cirio: si tratta del complesso residenziale al centro della città, tra viale Margherita e la Domiziana, a due passi dal mare, diventato negli ultimi anni un’autentica enclave bulgara. La decisione è stata nel pomeriggio al termine di un vertice tenutosi in prefettura a Caserta. Erano presenti lo stesso sindaco Pacifico e il prefetto Raffaele Ruberto. La zona rossa è stata disposta per sette giorni, almeno per il momento.

Fase 3: Zaia firma ordinanza per riapertura case riposo. Il governatore del Veneto Luca Zaia ha presentato oggi una nuova ordinanza firmata per facilitare le visite e l’accesso di nuovi ospiti in tutte le strutture residenziali socio-sanitarie della regione (terza età, dipendenze, disabilità, minori…). “Sostanzialmente – ha spiegato il presidente della Regione – abbiamo previsto una semplificazione nell’accesso dei familiari per le visite e abbiamo risolto un problema complesso di natura sanitaria relativo alle nuove prese in carico. Abbiamo infatti avuto l’ok dal Comitato tecnico scientifico per la presa in carica di nuovi ospiti, dopo cinque mesi di mancate prese in carico. Basti pensare che, dal primo sblocco del 29 maggio, sono gia’ 500 le persone che sono entrate”. Tra le nuove linee guida per la presa in carico degli ospiti delle case di riposo è previsto il tampone e una quarantena per i nuovi ospiti (solo tampone se l’anziano proviene da una struttura ospedaliera). I visitatori potranno essere non più di due e i tempi di visita saranno contingentati a 30 minuti.

Sindaco Reggio Calabria: “Attenzione ai passi falsi”. “Bisogna certamente tornare alla normalità, ma non possiamo permetterci passi falsi. I casi di Palmi ci dicono che il coronavirus è ancora in circolazione e, fino alla scoperta di un vaccino efficace, dobbiamo mantenere alta la guardia”. Lo afferma il sindaco della Città metroplitana di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, nell’esprimere solidarietà ai cittadini palmesi ed al sindaco Ranuccio dopo il focolaio scoppiato nella cittadina calabrese.

Conte: “Conforto dal coraggio di medici e infermieri” – Il premier Giuseppe Conte, alla cerimonia di ringraziamento dei medici e infermieri della Task force della Protezione Civile, ha dichiarato che tutta la comunità nazionale ha tratto “conforto e motivo di fiducia” dal coraggio dimostrato dai medici e dagli infermieri che hanno risposto all’appello della Protezione Civile per aiutare le zone più colpite dal Coronavirus. “Non vi chiamo eroi, come avete chiesto, ma siete grandi professionisti con un grande cuore”, ha aggiunto. “L’Italia ha dato una grande prova di sé” durante l’emergenza Coronavirus, ha detto ancora il premier Giuseppe Conte, alla cerimonia di ringraziamento dei medici e infermieri della Task force della Protezione Civile. “L’ha data – ha proseguito il capo del governo – quando tutto era inaspettato, l’hanno data i cittadini che sono riusciti a rispettare le regole molto restrittive introdotte. Gli italiani hanno compreso che era uno sforzo che andava fatto”.

Calabria, focolaio a Palmi: istituita zona rossa – Dopo lo scoppio di un nuovo focolaio di contagi di Coronavirus a Palmi, in provincia di Reggio Calabria, la Regione ha deciso di istituire una zona rossa. Un’ordinanza della presidente Jole Santelli, la numero 52 adottata dall’inizio dell’emergenza Covid prevede che da oggi, lunedì 22 giugno, e fino alle ore 14 di venerdì prossimo, 26 giugno, “nel territorio del Comune di Palmi (Reggio Calabria) e precisamente nei quartieri dell’area costiera Pietrenere-Tonnara-Scinà, è disposto il divieto di allontanamento da parte di tutte persone residenti e il divieto di accesso”. Nell’area sono risultate positive al Coronavirus 8 persone. Leggi la notizia completa

Meloni: “Da Conte con coalizione unita. Salvini leader? Vedremo alle elezioni” – “Non decide Conte come andremo. Noi siamo una coalizione. Andremo come centrodestra”. Così il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, durante la trasmissione di Barbara D’Urso in merito all’invito del premier Giuseppe Conte per incontri separati dell’opposizione nella sede del governo. “Neanche il presidente della Repubblica quando ci sono le consultazioni per la formazione del governo si mette a sindacare sulla composizione delle delegazioni, per cui se Conte ci vuole ricevere comunico che andremo come centrodestra e non come singoli partiti”, ha detto il presidente di FdI.

Meloni, in un’intervista pubblicata questa mattina dal Corriere della Sera, ha comunque confermato che la coalizione di centrodestra “vedrà Conte”, e che l’incontro “avverrà a Palazzo Chigi, la sede più giusta”. Poi una battura sulla leadership del centrodestra: “Salvini leader della coalizione? Vedemo alle elezioni”. Sembra insomma che la Meloni, forte dei sondaggi che la danno in costante ascesa, lasci aperta la possibilità che sia lei, e non Salvini, a poter guidare la coalizione di centrodestra alle prossime elezioni.

Leggi anche: 1. Mancata zona rossa, Crisanti sarà il super consulente della procura di Bergamo: “Ora voglio scoprire la verità” (di Francesca Nava e Veronica Di Benedetto Montaccini) / 2. Esclusivo TPI: Fontana e Gallera in centro a Roma senza mascherina. “Cancellate quelle foto” (di Selvaggia Lucarelli)

3. Nelle acque di scarico di Milano e Torino c’erano già tracce del Coronavirus a dicembre 2019: lo studio dell’Iss / 4. I pronto soccorso in Sicilia? Da oggi li gestisce la Lombardia. Alla faccia del flop sul Covid / 5. Esclusivo: per un vuoto normativo il Governo ha “regalato” 1.800 euro di bonus ad arbitri volontari non professionisti

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Due alani sbranano un’anziana nel Napoletano EasyJet "promuove" la Calabria: "Terra di mafia e terremoti" Tangenti su appalti metrò Milano: 12 arresti, c'è anche un dirigente Atm