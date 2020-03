Coronavirus in Italia: le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Da sabato 21 marzo Giuseppe Conte impone all’Italia la serrata degli uffici pubblici, di tutte le attività produttive, professionali, commerciali e artigianali, ad eccezione delle aziende e delle fabbriche strategiche per la filiera agroalimentare, sanitaria, energetica. Una scelta sofferta, che il premier avrebbe voluto evitare e che anche Confindustria sconsiglia fino all’ultimo, ma sulla quale pesa un terribile bilancio: 4.825 morti e 6.072 guariti, mentre il totale dei contagiati è di 42.681 e quello dei casi totali di 53.578.

Ore 10,00 – 5mila euro di multa per gli assembramenti – Sono misure molto forti quelle prese in serata dalla Regione Lombardia, la più martoriata dalla furia del Coronavirus. Su tutte, spiccano le maxi multe fino a 5mila euro per chi dovesse essere trovato in strada in assembramenti e capannelli di persone.

Ore 9,30 – Quali sono le attività che resteranno aperte – TPI è in grado di mostrarvi quali sono le attività economiche considerate “essenziali”, che dunque dovrebbero rientrare tra le eccezioni contenute nel nuovo Dpcm. Si tratta della lista su cui hanno lavorato governo e parti sociali nelle ultime ore. (Qui l’elenco completo)

Ore 8,40 – Russia invia in Italia virologi militari – La Russia invierà “virologi, medici militari e attrezzature” di diverso genere all’Italia, come aiuti nella lotta all’epidemia di Covid-19. Lo ha annunciato il ministero della Difesa russo, citato da Ria Novosti, spiegando che un accordo in questo senso, tra e Roma Mosca, è stato raggiunto nella tarda serata di ieri dopo una conversazione telefonica tra i rispettivi ministri della Difesa, Serghei Shoigu e Lorenzo Guerini. Gli aiuti russi dovrebbero iniziare a partire già oggi e arriveranno su un volo militare.

Ore 08,30 – Papa, prego per chi non può stare con chi muore – Papa Francesco oggi riflette sulla solitudine di chi muore e invita a pregare per chi subisce il dramma di non poter essere vicino ad un familiare che sta morendo di coronavirus. Ci sono, ha detto all’inizio della messa che anche oggi ha celebrato a Santa Marta, “tanti defunti, uomini, donne, che muoiono soli senza poter congedarsi dai loro cari. Pensiamo a loro e preghiamo per loro. Ma anche per le famiglie che non possono accompagnare i loro cari nel trapasso. La nostra preghiera speciale e per i defunti e i loro familiari”.

Ore 7,00 – A Bergamo aereo militare con 16 unità intensive – Alle 2 di questa notte è atterrato all’aeroporto di Bergamo, Orio al Serio, un C-130 dell’Aeronautica Militare Italiana con 16 letti di terapia intensiva che saranno smistati negli ospedali più in difficoltà della Bergamasca, epicentro dell’epidemia di Coronavirus. L’operazione umanitaria è promossa dalla Hope Onlus che ha chiesto al ministero della Difesa l’uso dell’aereo militare per trasportare i 16 ventilatori polmonari acquistati. La consegna e l’installazione delle nuove 16 postazioni di terapia intensiva è prevista entro le 8 di mattina con l’aiuto di 15 tecnici medicali.

COSA È SUCCESSO IERI:

Cosa ha detto Conte nel suo discorso di questa sera: video integrale della Conferenza Stampa del 21 marzo – Coronavirus, parla il premier Conte: Conferenza Stampa in diretta alle 22:45. Segui la diretta qui. Tutte le sue dichiarazioni. Coronavirus, parla il premier Conte: “È la crisi più difficile del paese dal secondo Dopoguerra. Restiamo uniti. Chiusa ogni attività produttiva non strettamente essenziale in tutto il paese” Qui il discorso. | Qui il video integrale del discorso del Premier

Positivi Paolo e Daniel Maldini – Paolo e Daniel Maldini sono risultati positivi al Coronavirus. A renderlo noto è stato il Milan con un comunicato ufficiale. (Qui la notizia)

Coronavirus, morta la madre di Piero Chiambretti – La mamma di Piero Chiambretti, noto conduttore tv, è morta oggi a causa del Coronavirus nell’ospedale Mauriziano di Torino. (leggi la notizia)

Positivo agente della scorta del premier Conte – Un membro della scorta del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è risultato positivo al Coronavirus. Il premier, che nei giorni scorsi si è sottoposto a tampone, sta bene (Qui la notizia completa).

