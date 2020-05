Coronavirus in Italia: le ultime notizie di oggi in tempo reale

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Mentre si avvia a conclusione la prima settimana di Fase 2-bis, continuano a calare i dati sulla diffusione del Coronavirus in Italia. Secondo la Protezione Civile sono 60.960 le persone attualmente positive, mentre i morti finora registrati riconducibili alla pandemia sono 32.486 e 134.560 le persone guarite (per un totale di 228.006 casi accertati finora in Italia). Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, venerdì 22 maggio 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 06.30 – Crisanti: “In Veneto zero contagi, il modello funziona” – Il Veneto ha raggiunto oggi il livello zero contagi: ad annunciare il risultato, raggiunto in netto anticipo rispetto alle previsioni. è stato il professor Andrea Crisanti, direttore della Microbiologia dell’Università di Padova. “Questo è il risultato di un lavoro che ha visto in prima linea la Regione, l’Università di Padova e l’Azienda Ospedale di Padova”, ha spiegato Crisanti, “va a tutte le persone che hanno lavorato giorno e notte per aggiungere questo risultato, e alla fine l’intuizione di cercare gli asintomatici ha pagato”. “Il modello Veneto funziona”, ha sottolineato Crisanti, “lo zero è un bene prezioso da conservare con un comportamento virtuoso”. Il virologo ha ringraziato “tutti quelli che ci hanno creduto, a chi ha rispettato le regole spesso dure delle precauzioni messe in atto per il contenimento dei contagi, confidando che questo importante traguardo non vada perso”. Dal bollettino del Veneto di ieri emerge che sono in totale 19.038 i casi di tamponi positivi, appena due in più rispetto al giorno precedente: ma dalle 8 alle 17 di ieri contagi sono stati zero. Gli attualmente positivi sono 3247 (-259), 13.938 i negativizzati ( 240). In isolamento domiciliare ci sono 3210 cittadini (-240).

Ore 06,00 – Gualtieri: “Non faremo mai la patrimoniale” – “La patrimoniale non è nel programma del governo e non verrà mai realizzata”. Lo ha detto il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, aggiungendo: “Non faremo la flat tax nè la patrimoniale”. Noi – ha aggiunto – abbiamo detto che siamo fortemente a favore della progressività delle imposte, principio costituzionale, e quindi ci atteniamo a questo”. “Noi non faremo pasticci con l’Europa – ha aggiunto rispondendo alle domande – la posizione del governo italiano che è stata seguita da me e dal presidente Conte è sostenuta dall’intero governo”.

Il bollettino della Protezione Civile del 21 maggio – Secondo i dati del bollettino della Protezione Civile aggiornato al 21 maggio, sono 60.960 le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia, 32.486 i decessi e 134.560 i guariti, per un totale di 228.006 casi. Degli attualmente positivi, 9.269 sono ricoverati in ospedale con sintomi, 640 necessitano di cure nei reparti di terapia intensiva, mentre 51.051 si trovano in isolamento domiciliare.

Cassa integrazione, ad aprile 835 milioni di ore: quasi come nell’intero 2009 – Il numero di ore di cassa integrazione guadagni autorizzate ad aprile 2020 è pari a 835,2 milioni, considerando le sole autorizzazioni per l’emergenza sanitaria. Lo ha reso noto ieri l’Inps, sottolineando che “l’entità di tale numero è così elevata che non risulta comparabile con la misura delle autorizzazioni effettuate nei primi mesi del 2020, ma piuttosto con il totale delle ore annue autorizzate nel periodo di crisi che va dal 2009 al 2014″. “Per tutto il 2009 , primo anno della grande crisi economico-finanziaria, furono infatti autorizzate 916,1 milioni di ore”, fa notare l’Inps.

Inps: tra marzo e aprile 47mila morti in più. Al nord decessi aumentati dell’84% – Tra marzo e aprile 2020 i morti in Italia sono stati 156.429, ovvero 46.909 in più rispetto a quelli attesi. Lo rileva l’Inps nello studio “Analisi della mortalità nel periodo di epidemia da Covid-19”, pubblicato ieri. Secondo l’Inps i numeri ufficiali sui decessi per Coronavirus forniti dalla Protezione Civile sono “sottostimati”. Qui la notizia completa

