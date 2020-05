Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 22 maggio: morti, contagi, guariti

Dopo la decisione di sospendere definitivamente la consueta conferenza stampa delle 18, i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia sono stati diramati tramite un bollettino diffuso sul sito internet della Protezione Civile. Questi i numeri del bollettino di oggi, venerdì 22 maggio.

Sono 59.322 (-1.638) le persone attualmente positive, 32.616 (+130) i deceduti e 136.720 (+2.160) i guariti, per un totale di 228.658 (+652) casi: è quanto emerge dal consueto bollettino diffuso dalla Protezione Civile, che fornisce i dati aggiornati sull’epidemia di Coronavirus in Italia. Dei 59.322 attuali positivi, 8.957 (-312) sono ricoverati in ospedale con sintomi, 595 (-45) necessitano di cure nei reparti di terapia intensiva, mentre 49.770 (-1.281) si trovano in isolamento domiciliare.

Anche oggi, dunque, continua il decremento degli attuali positivi con 1.638 persone positive in meno (ieri erano -1.792) che fanno scendere il totale degli attuali positivi sotto quota 60mila. Si registrano, inoltre, purtroppo 130 morti (ieri erano stati 156) e 2.160 guariti (il dato di ieri era di +2.278). Si conferma anche il decremento sia dei ricoverati in ospedale, che di coloro che si trovano in isolamento domiciliare. Rispetto alla giornata di ieri, infatti, si registrano 312 persone in meno ricoverate (ieri il dato era di -355), mentre sono 45 le persone che non necessitano più di cure nei reparti di terapia intensiva (ieri erano state -36). Sono 1.281, invece, le persone uscite dall’isolamento domiciliare (il dato di ieri era di -1.401). Per quanto riguarda i tamponi, invece, oggi sono stati realizzati 75.380 test a fronte dei 71.6790 tamponi realizzati ieri e dei 67.195 dell’altro ieri.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Leggi anche: 1. Scienziati somari negano che il virus si è indebolito: vogliono tenere la gente in casa per arricchirsi (di Massimo Clementi) / 2. Milano, l’indice di contagio Rt risale a 0,86. “Fase due a rischio” / 3. Spostamenti tra regioni: consentiti solo tra quelle che hanno stesso livello di contagio

4. Ricciardi sulla sanità lombarda ha una sola “colpa”: aver detto la verità / 5. “Ho contratto l’HIV col sangue infetto. Lo stato non traccia le vittime Covid perché sarebbe un salasso” / 6. Coronavirus, da fine febbaio a metà maggio oltre 43mila contagi sul lavoro e 171 morti: un terzo in Lombardia

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

Potrebbero interessarti Cuneo, uccide la fidanzata sul piazzale del supermercato poi chiama la polizia Spostamenti fra Regioni: ecco chi può andare dove Peppino Impastato: le frasi celebri contro la Mafia