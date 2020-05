CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Sono oltre 5 milioni i casi di Coronavirus accertati finora nel mondo: la pandemia ha provocato la morte di circa 330mila persone, la maggior parte delle quali concentrate tra Stati Uniti ed Europa. L’Italia è il terzo Paese per numero di decessi (dietro a Usa e Regno Unito). Qui le ultime news sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, venerdì 22 maggio 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 20,45 – Con quarantena nel Regno Unito a rischio il GP di Formula 1 – Con la decisione di obbligare tutti coloro che entrano nel Regno Unito a osservare una quarantena di 14 giorni, quella che dovrebbe essere la seconda gara del martoriato Mondiale di Formula 1 rischia di saltare definitivamente. Il primo GP della stagione, infatti, dovrebbe disputarsi in Austria il 5 luglio, poi la seconda gara dovrebbe svolgersi a Silverstone il 19, con le prove libere il venerdì 17 e le qualifiche ufficiali sabato 18. Non ci sarebbero, dunque, i tempi per fare una quarantena.

Ore 19,30 – Oms: “Sud America nuovo epicentro epidemia” – Il Sud America è diventato un “nuovo epicentro” della mortale pandemia di Coronavirus. Lo dice l’Organizzazione mondiale della sanità a seguito di un aumento del numero di infezioni di Covid-19. “In un certo senso, il Sud America è diventato un nuovo epicentro per la malattia. Abbiamo visto molti Paesi sudamericani con un numero crescente di casi” ha dichiarato il direttore delle emergenze Mike Ryan.

Ore 18,15 – Regno Unito: da 8 giugno quarantena obbligatoria per chi arriva – Dall’8 giugno quarantena obbligatoria per tutti coloro che entrano nel Regno Unito. La misura è stata annunciata formalmente dal ministro dell’Interno, Priti Patel, in conferenza stampa d Downing Street, come riporta Sky News. Patel ha spiegato che i nuovi arrivi possono “potenzialmente causare una seconda ondata”. “Con misure del genere” ha aggiunto “possiamo salvare più vite”.

Ore 18,10 – Svezia: oltre 32mila casi accertati – Nelle ultime 24 ore, la Svezia ha registrato altri 54 morti per un totale di 3.925 persone decedute a causa del Covid-19. Secondo gli ultimi dati diffusi dal ministero della Salute, sono stati rilevati altri 637 contagi portando il totale a 32.809 casi.

Ore 17,30 – Oms: “Superati 5 milioni di casi” – “Col mondo che ha superato i 5 milioni di casi di Covid-19, riconosciamo l’importanza di costruire unità nazionale e solidarietà globale per imparare gli uni dagli altri e sopprimere il virus ovunque”. Così il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus nel consueto briefing con la stampa.

Ore 15,40 – Russia: “Aumento significativo di morti questo mese” – La Russia si aspetta di registrare questo mese un picco nel tasso di mortalità legate all’epidemia di Coronavirus. Lo ha annunciato, in una riunione di governo, la vice premier Tatiana Golikova, secondo cui “a maggio ci sarà un significativo aumento della mortalità”, nonostante i medici stiano provando a “salvare il massimo numero di pazienti”.

Coronavirus ultime notizie | Ore 14,30 – Ue, Conte: “Invitato Von der Leyen ad essere più ambiziosa” – “Cinquecento miliardi a fondo perduto sono una buona partenza. Io ho invitato la presidente della Commissione Ue Von der Leyen ad essere più ambiziosa”. Così il premier Giuseppe Conte parlando al Tg1 del piano franco-tedesco sul Recovery Fund da 500 miliardi di euro.

Ore 13,30 – Ghana, oltre 6mila casi e 31 morti – Il Ghana ha registrato oggi 217 nuovi casi di Covid-19 portando il numero complessivo di casi a 6.486, secondo i dati diffusi dal Ghana Helath Service. Il bilancio delle vittime, invece, rimane di 31.

Ore 11,00 – Lo studio: “Negli Usa pandemia fuori controllo, doppio dei morti tra due mesi” – Uno studio dell’Imperial College di Londra afferma che negli Stati Uniti la pandemia da Coronavirus, definita “fuori controllo”, potrebbe comportare un raddoppio dei morti (che finora solo oltre 94mila) nei prossimi due mesi. Nel documento, pubblicato sul sito dell’ateneo, si legge che la pandemia “non è sotto controllo in gran parte degli Stati Uniti”. Ecco perché i ricercatori consigliano alle autorità di utilizzare “cautela” nell’allentare le restrizioni attuali. Secondo gli ultimi dati dell’università americana Johns Hopkins, negli Usa sono morte finora 94.702 persone, su un totale di 1.577.287 casi confermati. Sono pochi gli Stati che secondo lo studio hanno la situazione sotto controllo, con un R0 inferiore a uno: il Montana, le Hawaii, il Wyoming, l’Alaska, la West Virginia, il Vermont, l’Idaho, il North Dakota e il Maine. Gli Stati con il più alto tasso di contagio sono invece il Colorado, l’Arizona, il Texas, il Minnesota, l’Iowa, l’Illinois e l’Ohio.

Coronavirus ultime notizie | Ore 09,30 – Usa avrebbero potuto salvare 36mila vite se il lockdown fosse iniziato una settimana prima – Un nuovo studio della Columbia University ha dimostrato che se le misure di distanziamento sociale negli Stati Uniti fossero state introdotte solo una settimana prima della loro effettiva entrata in vigore avrebbero potuto salvare fino a 36mila vite, più di un terzo dell’attuale bilancio delle vittime di Covid-19 (Qui tutti i dettagli).

Ore 08,40 – Usa, è morto Wilson Roosevelt Jerman, maggiordomo di 11 presidenti americani – E’ morto a 91 anni, a causa delle complicazioni legate al Coronavirus, Wilson Roosevelt Jerman, maggiordomo presidenziale. Nella sua lunghissima carriera, iniziata nel 1957 come semplice addetto alle pulizie alla Casa Bianca, ha servito come maggiordomo ben 11 presidenti americani. Il primo fu Dwight Eisenhower, ma fu John Fitzgerald Kennedy che lo promosse a maggiordomo. Da Ronald Reagan a George Bush, fino a Barack Obama, tutti i presidenti degli Stati Uniti lo hanno apprezzato per la sua professionalità. Lo stesso Obama, nel 2011, riconobbe pubblicamente il suo lavoro, onorandolo di una medaglia e delle monete con l’effige di tutti i presidenti con cui Jerman aveva lavorato. Anche Michelle Obama lo ha ricordato nel suo libro “Becoming”. Si dice tuttavia che la coppia presidenziale a cui Jerman sia stato più legato è quella composta da George e Laura Bush.

Coronavirus ultime notizie | Ore 06.30 – Trump: “Non chiuderei gli Usa nemmeno con una seconda ondata” – Gli Usa non saranno posti in lockdown anche se dovesse verificarsi una seconda ondata di coronavirus. Lo ha assicurato il presidente durante la sua visita in un impianto Ford nel Michigan.

Ore 06,00 – In Brasile superati i 20mila morti – In Brasile sono stati superati i 20mila morti per il coronavirus. Lo ha reso noto il ministero della Sanità dello Stato epicentro dell’epidemia in America Latina. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 1.880 e il totale è salito a 20.047. I casi confermati sono 310.087.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Crescono i morti in Svezia – Crescono i morti da Coronavirus in Svezia, ma cresce anche il pressing sul governo affinché abbandoni l’approccio “morbido” alla gestione dell’epidemia. Danimarca, Norvegia e Finlandia, infatti, guardano con preoccupazione all’altissimo numero di decessi per Covid-19 in Svezia e stanno valutando se mantenere chiuse le frontiere pur allentando le restrizioni di movimento con il resto d’Europa. Secondo il Financial Times, la Svezia ha il più alto tasso di mortalità pro capite in questa fase dell’epidemia ed ha superato Gran Bretagna, Italia e Belgio (Qui tutti i dettagli).

400 milioni di dosi del vaccino pronte a settembre – L’azienda farmaceutica AstraZeneca ha annunciato che 400 milioni di dosi del vaccino, attualmente in fase di sperimentazione da parte dell’università di Oxford, saranno pronte a settembre. L’obiettivo dell’azienda è quello di arrivare a un miliardo di dosi entro il 2021. Leggi la notizia completa.

Leggi anche: 1. Davvero Merkel e Macron vogliono “regalare” 100 miliardi all’Italia? Tutti i nodi del piano franco-tedesco sul Recovery Fund / 2. Zaia spiega alla Lombardia come potrebbe fare i tamponi risparmiando / 3. Autoritarismo, feeling con Salvini e dubbi sulla sperimentazione: chi è davvero Giuseppe De Donno (di Selvaggia Lucarelli)

