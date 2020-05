Zaia spiega alla Lombardia come potrebbe fare i tamponi risparmiando

Coronavirus, Zaia spiega alla Lombardia come fare i tamponi risparmiando

“Ve lo spiego come se dovessi spiegarlo alla signora Maria”, premette Luca Zaia ieri mattina a inizio conferenza stampa sull’emergenza Coronavirus. E quello che spiega alla signora Maria, si spera lo ascoltino anche i signori Giulio e Attilio, dalle parti della regione Lombardia. “Ve la dico semplice. Se facciamo 12mila tamponi, abbiamo 12mila provette, 12mila processazioni, 12mila procedure. Però se noi prendiamo 10 tamponi e anziché analizzarli uno ad uno mettiamo un po’ di liquido di ognuno in una provetta sola (sarebbero 10 analisi singole che costano 18 euro l’una), mescoliamo, facciamo l’analisi della provetta, si risparmia tempo e denaro. E se quella provetta ci dà una positività, torniamo indietro e analizziamo quei tamponi uno alla volta”.

“L’incidenza del contagio – continua – oggi è bassissima, sotto il due per mille. Non saranno contenti quelli che vendono analisi, perché la macchina non fa dieci procedure ma una. Le possibilità che siano quasi tutte negative ormai sono altissime, ma io intanto ho fatto una analisi anziché dieci. E’ l’uovo di Colombo ed è già stato sperimentato. Ne parliamo da 15 giorni col dottor Rigoli”.

Insomma, ancora una volta il governatore del Veneto trova il modo di non rallentare lo screening sulla popolazione, ma di renderlo più agile e a quanto pare anche più economico. E se in Veneto ieri c’erano 33 positivi forse c’è un perché.

Leggi anche:

1. De Magistris a TPI: “De Luca assurdo, Napoli riapre per ultima solo perché lui vuole mettersi in mostra” / 2. Don Gnocchi, i parenti delle vittime chiedono il risarcimento danni: “Anziani non protetti da infezione” / 3. A San Severo si festeggia un boss. Ma in Italia si fanno multe a chi passeggia per strada

4. “Se ti chiama a casa il governatore Fontana”, il racconto del giornalista Max Rigano / 5. “Mio padre morto di Covid e la mia famiglia costretta a spendere 500 euro tra test sierologici e tamponi privati”, la denuncia a TPI / 6. Storia di un lombardo che vorrebbe tornare a vivere sapendo se è positivo

7. Palermo, arrestato per corruzione il commissario per l’emergenza Coronavirus in Sicilia: in tutto 10 arresti / 8. Spostamenti tra regioni: “La data dal 3 giugno è a rischio”. Ecco perché / 9. Coronavirus, la classifica dei Paesi che hanno fatto più tamponi: non mancano le sorprese

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Manifestazione Lega, Salvini ora ci ripensa per paura di assembramenti: “Meglio a luglio” Conte alla Camera: "Non possiamo fermarci aspettando vaccino. Fate le vacanze in Italia" Coronavirus, il discorso di Conte alla Camera e al Senato in streaming e diretta tv: dove vedere l’informativa