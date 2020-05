Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 20 maggio: morti, contagi, guariti

Dopo la decisione di sospendere definitivamente la consueta conferenza stampa delle 18, i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia sono stati diramati tramite un bollettino diffuso sul sito internet della Protezione Civile. Questi i numeri del bollettino di oggi, mercoledì 20 maggio.

Sono 62.752 (-2.377) le persone attualmente positive, 32.330 (+161) i decessi e 132.282 (+2.881) i guariti per un totale di 227.364 (+665) casi: è questo l’odierno bilancio sull’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino diffuso dalla Protezione Civile. Dei 62.752 attualmente positivi, 9.624 (-367) sono ricoverati in ospedale con sintomi, 676 (-40) necessitano di cure nei reparti di terapia intensiva, mentre 52.452 (-1.970) si trovano in isolamento domiciliare.

Anche oggi si registra un nuovo decremento degli attualmente positivi, che diminuiscono di ulteriori 2.377 unità (ieri erano stati -1.424). Il numero dei decessi è in linea con quello di ieri: 161 decessi registrati oggi contro i 162 di ieri, mentre si registrano quasi 2900 guariti (2.881 per la precisione, ieri erano stati 2.075), che portano il numero totale di coloro che hanno sconfitto il Covid-19 a oltre 130mila. Diminuiscono, trend ormai consolidato da settimane, sia i ricoverati in ospedale che coloro che si trovano in isolamento domiciliare. Oggi, infatti, si registrano -367 ricoverati con sintomi (ieri erano stati -216), mentre i ricoveri nei reparti di terapia intensiva scendono di ulteriori 40 unità (ieri il dato era stato di -33). Calano anche le persone che si trovano in isolamento domiciliare: oggi il dato registrato è di -1.970, mentre quello di ieri era di -1.798. Per quanto riguarda i tamponi, invece, oggi sono stati effettuati 67.195 test a fronte dei 63.158 tamponi realizzati ieri.

