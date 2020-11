Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – In 17 Regioni italiane è stata superata la soglia critica delle Terapie Intensive. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime notizie sul Coronavirus in Italia di oggi, giovedì 19 novembre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07,30 – Spadafora: “Prepararsi a una proroga della chiusura delle palestre” – “Non credo che esistano purtroppo le condizioni sanitarie, in questo momento, per poter prevedere nel nuovo Dpcm, quello che entrerà in vigore dopo il 4 dicembre, nuove riaperture” per il mondo sportivo. Così il ministro per le Politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, ospite di Porta a Porta su Rai 1, risponde a una domanda riguardo alle tempistiche in cui si potrà tornare a fare attività sportiva all’interno di palestre o altri luoghi oggi chiusi a causa della pandemia di Covid. “Capisco che sarà una sofferenza per tutto questo mondo. Ma è bene anche prepararsi, direi certamente, al fatto che ci sarà una proroga di queste chiusure. Ovviamente questo vorrà dire che aiuteremo questi settori anche per tutto il tempo ulteriore in cui resteranno chiusi”, aggiunge.

Ore 06,30 – Miozzo (Cts): “Rischio a scuola inferiore che all’esterno” – “Questa malattia non ci consente di avere un rischio zero da nessuna parte, un minimo di rischio c’è, si chiama rischio accettabile. Il rischio all’interno della scuola oggi è certamente inferiore che all’esterno”. Lo spiega Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico, nel corso di Porta a Porta. Secondo Miozzo, ci sono rischi maggiori per i ragazzi passando “la mattinata in un centro commerciale, in un’aggregazione non controllata o in una didattica a distanza dove si riuniscono” in più persone nella stessa casa “senza alcun controllo, senza alcuna mediazione che invece il professore impone”. Miozzo sottolinea l’importanza del fatto che a scuola gli obblighi ti vengono imposti, ma anche spiegati. “L’andamento dell’epidemia è ancora molto pesante, i numeri sono molto forti. Anche se apparentemente la curva sembra stabilizzarsi, le centinaia di vittime che abbiamo tutti i giorni ci ricordano che siamo ancora nel pieno del problema. Anche se la curva dovesse scendere nelle prossime settimane, noi un Natale tradizionale ce lo dobbiamo scordare. Possiamo immaginare un Natale piu’ sereno, piu’ legato alle tradizioni squisitamente familiari. Non ci sarà un Natale ‘liberi tutti'”.

Usb Bologna: “Focolaio in struttura disabili adulti” – Un focolaio importante di coronavirus si sarebbe sviluppato all’interno di una struttura residenziale per disabili adulti di Bologna, la CSRR Casa Rodari: lo denuncia Fabio Perretta, dell’Usb lavoro privato. Secondo quanto riferisce il sindacato, 18 utenti su 19 (persone tra i 18 e i 65 anni, molti dei quali over 50 e ad uso cronico di medicinali) risulterebbero positivi, molti dei quali sintomatici, oltre a 17 operatori su un totale di circa 35 addetti. “Nei giorni scorsi è stato effettuato un primo giro di tamponi – spiega Perretta all’Agi – da dove sono emersi due, tre positivi. Altri presentavano sintomi e tra domenica e lunedì sono stati effettuati i tamponi di massa che hanno dato questi esiti. Ci chiediamo come è possibile in una struttura che peraltro aveva passato indenne la prima ondata del contagio”. “Nell’esprimere la nostra vicinanza agli ospiti e agli operatori e alle loro famiglie, molti dei quali iscritti al nostro sindacato- si legge nella nota dell’Usb lavoro privato Bologna – chiediamo alla cooperativa che gestisce il servizio di convocare urgentemente il Comitato aziendale di monitoraggio per la diffusione del Covid, e ad Asl, Comune e Regione di attivarsi immediatamente, oltre che per fare chiarezza sulle cause dell’insorgenza di questo focolaio, per mettere nelle migliori condizioni di sicurezza la struttura, gli utenti, gli operatori e le loro famiglie”.

Crisanti: “Prematuro parlare di terza ondata” – “Siamo ancora nella seconda ondata, è ancora prematuro parlare di terza ondata. I risultati del vaccino sono molto incoraggianti, ma se avessimo implementato un sistema di tracciamento come fatto a Taiwan, Nuova Zelanda e in Corea non saremmo in questa situazione”. Lo ha dichiarato il virologo Andrea Crisanti nel corso di un’intervista a Sky Tg24.

Zone rosse, le province che potrebbero cambiare colore – Per decidere se creare o meno nel proprio territorio una zona rossa, le amministrazioni locali prendono in considerazione anche i dati sull’indice di contagio preparati per la Cabina di regia dalla fondazione Bruno Kessler di Trento. E a guardare l’ultimo monitoraggio, sono diverse le province in Italia che rischiano di cambiare colore a breve. Se l’indice Rt di una Regione è compreso tra 1,25 e 1,5, la Regione diventa arancione. Per valori superiori, si va in zona rossa. Ma visto che la maggior parte delle Regioni e delle Province autonome (16 su 21) sono in zona arancione o rossa, i numeri potrebbero essere usati per fare l’opposto, cioè attenuare le restrizioni dove le cose vanno un po’ meglio. Così, ad esempio, a oggi in Piemonte nessuna provincia meriterebbe il rosso. In Lombardia, invece, sarebbero ancora da rosso Como, Bergamo, Brescia, Mantova, Monza e Brianza e Lecco. Le altre province no. In Toscana, sono rosse solo Pisa e Siena, mentre in Campania non ci sono province che potrebbero non essere rosse. In Abruzzo, ultima Regione a diventare rossa (di sua sponte), solo la provincia di Pescara potrebbe essere trasformata in arancione. In Calabria, Cosenza e Reggio sarebbero anche da arancione.

Ricciardi: “Tasso di mortalità in Italia secondo solo agli Usa” – Sulla sanità c’è stata una “visione miope che considerava questa struttura come un costo e non come un investimento. I morti sono sempre sottostimati nelle statistiche. E l’Italia in questo momento ha il tasso di letalità più alto dopo gli Usa. In una fase crescente, ieri l’Italia ha notificato il 60% dei morti rispetto ai 1000 registrati in America”. Così il consigliere del ministro della Salute per i rapporti con le istituzioni sanitarie internazionali per l’emergenza Covid-19, Walter Ricciardi, intervenendo questa mattina ai lavori del ‘Welfare Italia Forum’.

Fontana: “Oggi con dati nuovi saremmo in zona arancione” – In Lombardia “abbiamo già iniziato una fase di leggero ma significativo miglioramento della situazione: in base ai numeri oggi rientreremmo in zona arancione”. Lo ha detto, intervenendo a Mattino 5, il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, aggiungendo però che questo non potrà avvenire perché i parametri stabiliti dal governo “guardano indietro ai dati di 15 giorni fa”, mentre “bisognerebbe rifarsi a dati più aggiornati”. Pertanto, ha aggiunto Fontana, “noi fino al 27 novembre rimarremmo in zona arancione, sapendo però che i sacrifici dei nostri cittadini sono serviti”. “Ci sono una serie di parametri – ha aggiunto Fontana riferendosi ai 21 criteri adottati per stabilire le fasce di criticità in cui inserire le varie regioni italiane – difficili da interpretare e che non riusciamo a capire vengono tramutati in numeri”, mentre “crediamo che “che i 5 parametri che abbiamo indicato sono i più logici”.

Coronavirus Italia | Boccia: “Situazione ricoveri non da allarme rosso” – Rispetto alla prima ondata “oggi i parametri relativi ai ricoveri in terapia intensiva e ai ricoveri in area ospedaliera non sono da allarme rosso”. Lo ha detto il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, in audizione di fronte alla commissione parlamentare per le questioni regionali.

Brusaferro: “Obiettivo Rt sotto l’1 prima delle feste” – “L’Rt sta scendendo. E la sequenza è che prima si riduce l’indice di contagiosità, poi quello dei ricoveri e per ultimo, purtroppo, quello dei morti. In questi giorni stiamo validando l’impatto delle misure adottate a ottobre”, dice Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità che in un’intervista a ‘La Stampa’ sottolinea: “L’obiettivo resta quello di portare l’Rt sotto il livello di uno. Perché così diminuisce in modo significativo il numero dei casi e questo a sua volta consente di tornare ad avere un tracciamento sistematico dei contatti stretti e di allentare la pressione sugli ospedali. Speriamo di raggiungere l’obiettivo Rt inferiore di 1 prima di Natale. I presupposti ci sono. Ma serve anche l’impegno di ciascuno di noi nel rispetto delle regole, recuperando lo spirito di marzo e aprile”, invita Brusaferro, convinto che i parametri adottati per decidere sulle zone di rischio, ora contestati dalle Regioni, siano funzionali: “I 21 indicatori sono affidabili e per ventisei settimane ci hanno guidato correttamente”.

Speranza: “Entro fine gennaio le prime dosi del vaccino” – “Entro la fine di gennaio dovremmo avere le prime dosi, perché l’Ema (Agenzia europea per i medicinali) dovrà dare le autorizzazioni”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza a Cartabianca.

Coronavirus Italia | Salvini: “Natale su Amazon? Non scherziamo” – “Vogliamo lasciare ai nostri figli il sogno che a Natale arrivi Gesù Bambino? Ma è normale che qualcuno vada in tv a dire che bisogna fare i regali su Amazon? Ma basta con questa Amazon, In Francia c’e’ una petizione, la sto studiando, sul Natale senza Amazon. Pretendiamo che paghino le tasse, e su Natale su Amazon non scherziamo. Tra un po’ faremo l’amore su Amazon… “. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a Fuori dal coro su Rete 4.

Scuola, Azzolina: “Dobbiamo agire con prudenza” – “Dobbiamo agire con prudenza e analizzare la curva del Covid. La scuola è molto ben organizzata e ha regole ferree. Dopo le vacanze di Natale io credo che ci possa essere un ritorno graduale degli studenti nelle scuole”. Lo afferma la ministra della Pubblica Istruzione, Lucia Azzolina, a ‘Cartabianca’.

