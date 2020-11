Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 19 novembre: morti, contagi, guariti

Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, giovedì 19 novembre 2020. Sono 36.176 i nuovi casi, con 653 morti a fronte di 250.186 tamponi effettuati nell’ultimo giorno (ieri erano stati 34.282 con 234.834 con tamponi).

È di 761.671 persone attualmente positive (+18.503), 47.870 morti (+653), 498.987 guariti (+17.020), per un totale di 1.308.528 casi (+36.176), il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino quotidiano diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Sanità. Dei 761.671 attualmente positivi, 33.610 (+106) sono ricoverati in ospedale, 3.712 (+42) necessitano di terapia intensiva, mentre 724.349 (+18.355) si trovano in isolamento domiciliare.

Tornano a salire i nuovi contagi: oggi, infatti, si registrano 36.176 contro i 34.282 a fronte anche di circa 15mila tamponi in più (250.186 contro i 234.834 di ieri). Diminuisce di 100 unità il numero dei morti (653 contro i 753 di ieri), mentre calano i ricoveri ospedalieri. Oggi infatti si registra un aumento di 106 unità contro i 430 di ieri per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri, mentre i ricoveri in terapia intensiva aumentano di 42 unità contro le 58 di ieri. Per quanto riguarda le Regioni, quella con il maggior incremento dei casi è la Lombardia con 7.453 nuovi contagi, seguita dal Piemonte con 5.349, dal Veneto con 3.753 e dalla Campania con 3.334 nuovi casi.

