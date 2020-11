Lo Zangrillo parlante è tornato a far danni

Lo Zangrillo parlante sta studiando come fare altri danni. Alla corte del cav era anestesista, ora pensa di avere sempre davanti un branco di incompetenti, lui che è nato con l’istinto del capobranco. D’altra parte, si sa, ormai l’etere è pieno di esperti che giocano a padel con il virus sotto rete. A tutte le ore c’è qualcuno in tv che pontifica con un camice o una tiara chirurgica. L’unico laico e serio è Burioni. Da poco tornato da Fazio, ha detto del vaccino Pfizer che era la più grande impresa scientifica del secolo, un minuto dopo ne hanno trovato uno più efficace e più pratico. Riinvitatelo. Basta girare su La7 per udire un “Si levi dai coglion, lo dico da medico” del dottor Bassetti in camice di latex e stetoscopio di pelle. Il più sfigato e senza trasmissione fissa è indubbiamente Crisanti che le azzecca tutte e infatti non lo ascolta nessuno. Dica qualcosa di televisivo, si affili le sopracciglia. Si è fatto scippare la strategia da Zaia che alle conferenze stampa fa sempre una dimostrazione su se stesso: della mascherina della regione Veneto, del tampone della regione Veneto, della supposta regione Veneto. Ilariona Capua ormai legge le carte a Floris. Galli ha detto – sparirò dal video -, intendeva quello del soggiorno, ora si collega dalla cucina, mentre mette su un Covid alla coque. C’è decisamente un complotto di Dio contro la competenza.

