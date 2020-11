Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Secondo uno studio dell’Istituto tumori di Milano, il virus SarsCov2 circolava in Italia già nel mese di settembre 2019, ben prima di quanto ipotizzato fino ad ora. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime notizie sul Coronavirus in Italia di oggi, martedì 17 novembre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Sanità Calabria, Lega: “Dopo Strada arriva Saviano?” – “Oggi abbiamo assistito all’ennesima prova della lottizzazione della sanità in Calabria ai danni, come al solito, dei cittadini calabresi. Che c’entra Gino Strada? Si è persa l’occasione per concludere dignitosamente una vicenda vergognosa: dopo Zuccatelli arriva di nuovo Strada con ruoli indefiniti. Il prossimo chi sarà? Roberto Saviano?”: così fonti della Lega.

Ore 06.30 – Marsilio firma l’istituzione della zona rossa per l’Abruzzo – Il Governatore della Regione Abruzzo, Marco Marsilio ha firmato l’ordinanza 102 in merito alla zona rossa.

Ore 06.00 – Lopalco: “Ci aspettiamo antivaccinisti” – “Ci aspettiamo che anche per covid-19 ci saranno gli antivaccinisti”. Lo ha detto l’assessore alla Salute della Regione Puglia, Pier Luigi Lopalco durante un incontro online organizzato Rotary Club Bari Sud. “Ci saranno sicuramente delle resistenze”: “dobbiamo prepararci a questo, dobbiamo fare una buona comunicazione” e una buona “strategia vaccinale”. L’arrivo del vaccino consentirà “sicuramente di lasciare alle spalle questo brutto incubo del coronavirus”, ha concluso Lopalco.

Covid, Dpcm in arrivo a Natale con nuove aperture? Gli esperti frenano: “Così sarà terza ondata”. Tutta Italia è in attesa del 3 dicembre 2020, giorno in cui scadrà l’attuale Dpcm in vigore con le misure di contrasto per il Covid-19: per quel giorno, il Governo deve decidere se allentare o meno le restrizioni, anche in vista del Natale. Attualmente, l’orientamento dell’esecutivo sembra proprio quello di emanare un nuovo Dpcm, con all’interno però misure un po’ meno drastiche e persino nuove aperture nelle attività commerciali costrette alla serrata nelle ultime settimane. Ma gli esperti si oppongono. Leggi la notizia completa. Qui invece le indiscrezioni sul Dpcm

Il bollettino della Protezione Civile di domenica 15 novembre – È di 717.784 persone attualmente positive (+5.294), 45.733 morti (+504), 442.364 guariti (+21.554), per un totale di 1.205.881 casi (+27.354), il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino quotidiano diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Sanità. Dei 717.784 attualmente positivi, 32.536 (+489) sono ricoverati in ospedale, 3.492 (+70) necessitano di terapia intensiva, mentre 681.756 (+4.735) si trovano in isolamento domiciliare.Qui il bollettino completo

Fonti Chigi: “Eugenio Gaudio nuovo Commissario alla Sanità della Regione Calabria” – “Al Professor Eugenio Gaudio, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, di origine cosentine, è stato affidato l’incarico di nuovo Commissario alla Sanità della Regione Calabria. Gino Strada ha confermato la disponibilità a far parte della squadra, anche con una delega speciale, che in Calabria sta fronteggiando le criticità dell’attuale emergenza sanitaria. Due nomi autorevoli che possono aiutare la sanità calabrese a ripartire”, lo annunciano fonti di Palazzo Chigi.

Basilicata chiude le scuole, Bardi “decisione necessaria” – “La decisione, in questo momento necessaria, di prevedere qualche giorno di didattica a distanza per le scuole primarie e secondarie di primo grado, servirà a diminuire la diffusione del virus e la conseguente pressione sulle strutture ospedaliere lucane”. Lo fa sapere il presidente della Regione Basilicata, che ieri con una nuova ordinanza ha disposto lo stop alla didattica in presenza per gli alunni delle elementari e medie fino al prossimo 3 dicembre.

