Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO – Sale a oltre 54 milioni il bilancio di casi di Coronavirus accertati finora nel mondo, a fronte di più di 1,3 milioni di morti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, martedì 17 novembre 2020, aggiornate in tempo reale.

 

Ore 07.00 – Impennata di casi in Giappone, pressioni per lo stato di emergenza – In Giappone cresce la pressione per reimporre lo stato d’emergenza alla luce dell’impennata di casi di coronavirus registrati negli ultimi giorni (sabato sono stati 1.722), in particolare nell’isola settentrionale di Hokkaido e nelle prefetture occidentali di Hyogo e Osaka. Le autorità di Hokkaido hanno fatto sapere che chiederanno agli abitanti di restare a casa, dopo che nelle ultime 24 ore sono stati segnalati 189 nuovi contagi. In tutto finora sono stati 119.300 i positivi al Covid e oltre 1.900 i morti. Anche in Corea del Sud sono attese nuove restrizioni anti-coronavirus dopo che per tre giorni consecutivi i casi sono aumentati di oltre 200 unità. Nelle ultime 24 ore sono stati 223 i contagi, il numero più alto dal 2 settembre.

Ore 06.30 – Fauci: “I risultati del vaccino Moderna sono impressionanti” – I primi risultati del vaccino contro il Coronavirus di Moderna sono “incredibilmente impressionanti”: lo afferma all’Afp, Anthony Fauci, il massimo esperto americano di malattie infettive. “L’idea che abbiamo un vaccino efficace al 94,5% è impressionante”. “È davvero un risultato spettacolare che nessuno aveva previsto sarebbe stato così buono”, aggiunge.

Ore 06.00 – Negli Usa il bilancio dei morti supera quota 247mila – Il bilancio dei morti da Covid-19 negli Stati Uniti supera quota 247.000. Secondo la Johns Hopkins University dall’inizio della pandemia sono morte 247.101 persone su un totale di 11.188.766 casi nel Paese. Le persone guarite sono 4.185.549.

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO: COSA È SUCCESSO IERI

Regno Unito: premier Johnson in isolamento dopo contatto con positivo – Il premier britannico, Boris Johnson, è in auto-isolamento dopo che il Servizio di tracciamento dell’Nhs (il servizio sanitario britannico) lo ha informato di aver avuto contatti con qualcuno che è risultato positivo al Covid. Johnson era già stato contagiato durante la prima ondata e aveva passato alcuni giorni in terapia intensiva.

Usa superano 11 milioni di casi, 1 milione in una settimana – Gli Stati Uniti hanno superato gli 11 milioni di casi confermati di Covid-19. E’ quanto risulta dal bilancio della Johns Hopkins University. Nel dettaglio, sono 11.000.984 i contagi. I decessi sono invece 246.006. Solo nell’ultima settimana è stato registrato un aumento di un milione di casi.

Germania, Merkel: “I contagi si stabilizzano troppo lentamente” – La diffusione dei contagi in Germania “si sta stabilizzando, ma troppo lentamente”. Lo ha affermato Angela Merkel durante una riunione della presidenza della Cdu, il suo partito, come riferito da alcuni partecipanti alla riunione citati dai media. Parlando con i vertici cristiano-democratici, la cancelliera ha spiegato che è necessario rafforzare ulteriormente le restrizioni volte a contrastare l’epidemia da Coronavirus: “Bisogna ridurre ancora di più i contatti anche in ambito privato”, ha spiegato ancora Merkel.

Ue: “Notizie incoraggianti da Moderna, negoziato in corso” – “Oggi Moderna ha pubblicato i primi risultati preliminari e sono incoraggianti così come lo erano quelli pubblicati da Pfizer” la scorsa settimana. E anche se la società americana “non ha ancora firmato un contratto” con l’Ue, “i negoziati sono in corso”. Così la commissaria europea alla Salute Stella Kyriakides durante un’audizione presso la commissione Ambiente del Parlamento europeo. “La produzione a livello europeo sarà necessaria per accedere al contratto”, ha precisato la commissaria in risposta a un eurodeputato.

Leggi anche: 1. Esclusivo TPI – Inchiesta tamponi falsi Campania, parte 2. Parla il principale indagato: “La Asl Napoli 3 sapeva, ho fatto test per loro. Ho le fatture che lo dimostrano” / 2. Esclusivo: Cotticelli a TPI: “Davo fastidio alla massoneria. Volevano eliminarmi, non potendo uccidermi mi hanno screditato” / 3. Covid, l’annuncio di Pfizer: “Vaccino efficace al 90%, 15-20 milioni di dosi in arrivo entro l’anno” / 4. Liguria, Umbria, Abruzzo, Toscana e Basilicata passano alla zona arancione

5. L’Ordine dei medici della Liguria: “Lockdown subito a Genova, è già tardi. I posti letto stanno finendo” / 6. Per gestire la Sanità della Calabria ora si fa il nome di Gino Strada / 7. Usa, il piano anti-Covid di Biden: “Proteggeremo le minoranze, indossate la mascherina” / 8. L’assurdo suicidio di Napoli tra Covid e movida. I medici a TPI: “A breve non potremo curare tutti”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Covid, un’app prevede quanto è rischioso un pranzo in famiglia Cina, la blogger Zhang Zhan rischia 5 anni di carcere Covid, vaccino Moderna efficace al 94,5%: “Dura fino a 30 giorni nei frigoriferi di casa”