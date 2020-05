Coronavirus in Italia: le ultime notizie di oggi in tempo reale

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Mentre tutta Italia aspetta con ansia il nuovo decreto del Governo Conte sulle riaperture a partire dal 18 maggio, nella giornata di ieri i numeri dei contagi da Coronavirus hanno registrato un lieve peggioramento, soprattutto in Lombardia: secondo i dati dell’ultimo bollettino della Protezione civile, ci sono 76.440 persone attualmente positive (-2.017), 31.368 morti (+262) e 115.288 guariti (+2.747), per un totale di 223.096 casi totali (+992). Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito, invece, le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, venerdì 15 maggio 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Oggi il Consiglio dei ministri sulle riaperture dal 18 maggio – Oggi alle ore 12 è previsto il Consiglio dei ministri sulle riaperture da varare a partire dal prossimo 18 maggio. Nel pomeriggio, invece, il governo avrà un confronto com le regioni. Sarà il momento chiave per definire le riaperture. Dovranno essere le regioni a chiedere quali riaperture’ delle attivita vogliono avviare. Proposte che dovranno incrociarsi in ogni caso con i parametri adottati dal ministro Speranza. Da parte del presidente del Consiglio c’è la disponibilita’ al confronto ma ad indicare la strada saranno i dati epidemiologici di ogni regione, le strutture ospedaliere presenti sui territori e soprattutto i parametri di sicurezza che i governatori dovranno essere sicuri di poter rispettare. Con l’avvertenza che in caso che la curva dovesse risalire si potra’ procedere ad un lockdown selettivo. Il premier sta valutando anche lo strumento normativo da adottare. Nessuna decisione presa ma al fianco di un decreto legge potrebbe comunque esserci – secondo quanto si apprende – un Dpcm. Proprio per la difficoltà tecnica di un decreto che comunque deve riguardare le liberta’ personali. Dovrebbe arrivare il via libera dal 18 a vedere gli amici e non solo i congiunti, a recarsi – non solo con i parenti – nei bar e nei ristoranti e nelle seconde case. E anche lo strumento dell’autocertificazione dovrebbe essere superato, anche se restera’ – per ora – lo stop agli spostamenti tra le regioni.

CORONAVIRUS ITALIA – COSA È SUCCESSO IERI

Lega: “Commissione parlamentare su gestione governo” – Una commissione parlamentare d’inchiesta sulla gestione delle misure di prevenzione e contenimento, da parte del governo, della pandemia da Covid-19. Questa la richiesta ufficiale che arriva dal gruppo Lega del Consiglio Regionale della Lombardia. “Ci sono troppe zone d’ombra sull’operato del governo nazionale nella prevenzione e nel successivo contenimento dell’epidemia da Covid-19, classificata in seguito come pandemia. A partire dal fatto che sia trascorso un mese tra l’inizio dei contagi, come confermato dai primi test sierologici, e l’avvio delle prime misure di contenimento. Occorre far luce su eventuali responsabilità dei vertici del governo e della macchina statale”, sostiene il gruppo consiliare in una nota stampa. “La commissione servirà a far luce, quindi, sulla catena di comando del governo, che ha portato ad attivare in estremo ritardo i protocolli di prevenzione”, prosegue la nota.

Il bollettino della Protezione Civile – Anche oggi, come ogni giorno, la Protezione civile ha reso noti i numeri della pandemia di Coronavirus in Italia, presentati anche nella conferenza stampa bisettimanale. Secondo i dati pubblicati oggi, in Italia ci sono 76.440 persone attualmente positive (-2.017), 31.368 morti (+262) e 115.288 guariti (+2.747), per un totale di 223.096 casi totali (+992). Dei 76.440 attualmente positivi, 11.453 sono ricoverati in ospedale con sintomi (-719), 855 necessitano di cure nei reparti di terapia intensiva (-38), mentre 64.132 persone sono in isolamento domiciliare (-1.260). Per quanto riguarda il numero di tamponi, oggi sono stati effettuati 71.876 test (ieri erano stati 61.973, quindi 10mila in meno rispetto a oggi). La percentuale di tamponi positivi su tamponi totali è stata più bassa di ieri: oggi 1,38 per cento, ieri 1,43 (Qui il bollettino completo).

Lombardia, risalgono morti e contagi – I dati odierni forniti dalla Regione Lombardia restituiscono un quadro in peggioramento rispetto ai giorni scorsi, soprattutto per quanto riguarda il numero di morti e di nuovi contagi. A fronte di 14mila tamponi, nelle ultime 24 ore sono 522 i nuovi positivi (ieri erano stati 394 con poco meno di 11mila test). Preoccupa anche il numero di morti: 111 (ieri erano 69, l’altroieri 62). Calano invece di 10 unità i ricoveri in terapia intensiva e di 189 unità quelli nei reparti ordinari.

Fase 2: Fedriga-Zaia, da 18/5 visite congiunti tra Veneto e Fvg – “Friuli Venezia Giulia e Veneto intendono prevedere, dal 18 maggio, la possibilità di fare visita ai congiunti per i residenti nelle aree di confine tra le due Regioni”. Lo scrivono in una lettera, inviata stamane ai prefetti, i presidenti delle due Regioni, rispettivamente Massimiliano Fedriga e Luca Zaia. I governatori confidano infine nel supporto dei prefetti per divulgare in modo capillare alle forze di polizia questa decisione.

Conte: “Verso una riapertura pressoché completa” – “Ci avviamo a una ripartenza pressoché completa ma è bene evitare che ci siano troppi spostamenti interregionali che potrebbero condizionare la curva epidemiologica”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte al termine del Cdm sul dl rilancio.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

