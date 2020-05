Sono trascorsi 11 giorni dall’inizio della Fase 2 ma ancora non conosciamo gli effetti di questo primo allentamento del lockdown. Per saperlo dovremo attendere ancora. A dirlo è Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università Statale di Milano e membro del Comitato tecnico scientifico che affianca il governo, che spiega come i dati siano ancora in miglioramento, con l’eccezione del “caso Lombardia”, ma che si riferiscano ancora al periodo di lockdown.

“I dati di oggi ci dicono che il trend in Italia è sempre in calo, anche se resta il ‘caso Lombardia’, con alcuni casi in più – ha spiegato all’Adnkronos Salute – Il dato dei decessi resta molto triste ma il trend resta in calo anche in questo caso. Mentre per vedere gli effetti della riapertura successiva al 4 maggio dovremo aspettare la prossima settimana”.

Pregliasco tira comunque un sospiro di sollievo: “I dati tengono, almeno per ora: considerando il tempo medio di incubazione di cinque giorni oggi avremmo potuto vedere i primi effetti delle riaperture iniziate il 4 maggio, invece per ora il temuto impatto della fase 2 non si è visto e questo è positivo”.

Il virologo ha sottolineato come esista un “caso Lombardia”: “Sarò chiaro: abbiamo capito solo nel tempo che i dati iniziali erano stati molto sottostimati. Presumibilmente dieci volte tanto. Il contagio è partito dalla fine di gennaio, ancora prima dell’identificazione del caso 1. Dobbiamo immaginare che la situazione iniziale, in Lombardia, era molto peggio di come potesse sembrare. Quindi ora il dato sta migliorando, in proporzione con il resto d’Italia dove l’emergenza non è stata grave come in Lombardia”.

