Lopalco: “La frequenza delle pandemie nei prossimi anni aumenterà”

L’epidemia di Covid-19 ha messo letteralmente in ginocchio il mondo intero e ha dimostrato come l’umanità non sia ancora pronta nell’affrontare virus sconosciuti e mutevoli. Ma se ancora siamo in cerca di un vaccino e di una cura contro questo virus, i virologi avvertono sul pericolo di nuove pandemie – simili a quella del Coronavirus, causate da virus che compiono salti di specie dagli animali all’uomo – che potrebbero scoppiare nei prossimi anni. “La frequenza delle pandemie nei prossimi anni aumenterà a causa della crescente invasione da parte dell’uomo di ambienti naturali”. Lo ha spiegato Pierluigi Lopalco, responsabile del Coordinamento Regionale Emergenze Epidemiologiche Puglia, durante la trasmissione Agorà sui Rai 3. “Più l’uomo invade ambienti naturali – ha aggiunto l’esperto – più i virus che normalmente li riguardano, interesseranno anche lui”. Questa è “la regola del bilanciamento tra le varie specie che abitano il nostro pianeta”.

Inoltre il professore ha anche portato l’attenzione sulla prossima estate. “All’aria aperta la probabilità di contagio è molto più bassa che non in autobus o in un vagone. Secondo me dobbiamo ragionare in termini di sistema generale della sicurezza, non si può affidare la sicurezza alla distanza fra gli ombrelloni, bisogna mettere su un sistema che deve arrivare a garantire un buon distanziamento, considerando che si tratta di un’attività ricreativa e all’aria aperta e che c’è un Sole piuttosto forte che riduce la capacità di trasmissione del virus”. Quanto ad una eventuale apertura delle frontiere “se il movimento avviene tra popolazioni che hanno lo stesso livello di circolazione del virus non ha senso bloccare i trasferimenti”.

