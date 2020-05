Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 15 maggio: morti, contagi, guariti

Dopo la decisione di sospendere definitivamente la consueta conferenza stampa delle 18, i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia sono stati diramati tramite un bollettino diffuso sul sito internet della Protezione Civile. Questi i numeri del bollettino di oggi, venerdì 15 maggio.

In Italia ci sono 72.070 persone attualmente positive (-4.370), 31.610 morti (+242) e 120.205 guariti (+4.917), per un totale di 223.885 casi totali (+789). Dei 72.070 attualmente positivi, 10.792 sono ricoverati in ospedale con sintomi (-661), 808 necessitano di cure nei reparti di terapia intensiva (-47), mentre 60.470 persone sono in isolamento domiciliare (-3.662). Per quanto riguarda il numero di tamponi, oggi sono stati effettuati 68.176 test (ieri erano stati 71.876, quindi poco più di 3mila in più rispetto a oggi). La percentuale di tamponi positivi su tamponi totali è stata però molto più bassa di ieri: oggi 1,16 per cento, ieri 1,38.

Rispetto ai dati di ieri, dunque, il numero dei morti rimane costante sopra i 200 (in leggera risalita rispetto ai primi giorni della settimana). C’è anche un corposo aumento dei guariti/dimessi (ieri 2.747, oggi 4.917) e il continuo, graduale calo dei ricoveri ospedalieri e di quelli in terapia intensiva. Torna a calare il numero dei nuovi contagi (oggi 789, ieri 992), a fronte di soli 3mila tamponi in meno. Per questo motivo, la percentuale di tamponi positivi continua a calare e si attesta all’1,16 per cento.

