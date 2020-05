Coronavirus, incontra la fidanzata positiva: contagio a catena, 30 persone in quarantena

Contagio a catena a Mignano Montelungo (Caserta) dopo l’incontro di due fidanzati

Circa 30 persone sono finite in quarantena a causa dell’incontro di un ragazzo con la sua fidanzata. Lei era positiva, ma non sapeva di esserlo. La vicenda – riportata dal Mattino – è avvenuta a Mignano Montelungo (Caserta), dove uno studente universitario la settimana scorsa si è recato a Cassino per incontrare la sua fidanzata.

Il giorno successivo all’incontro con il suo fidanzato la ragazza si è sottoposta al tampone perché un suo parente era stato contagiato dal Coronavirus. Il test è risultato positivo. Nel frattempo il fidanzato rientrato a casa sua a Mignano Montelungo aveva incontrato un gruppo di amici. Una volta confermato il contagio della giovane, le autorità sanitarie hanno disposto la quarantena per tutte quelle persone che sono entrate in contatto con i due fidanzati: una trentina di persone tra amici e familiari.

“Allo stato la situazione appare sotto controllo afferma il primo cittadino ma ovviamente dobbiamo attendere l’esito degli esami ai quali sarà sottoposto il giovane nei prossimi giorni – ha spiegato il sindaco di Mignano Montelongo Antonio Verdone – L’episodio che ci auguriamo abbia un esito favorevole, ovvero non rilevi alcuna positività, ci deve far riflettere sul fatto che, purtroppo, l’emergenza non è ancora passata, e ci deve far capire che atteggiamenti o comportamenti che non rispettano le regole vigenti creano seri problemi a tutti. Rivolgo, pertanto, ancora una volta, un pressante invito a tutti a non disperdere tutto quanto di buono abbiamo fatto finora con comportamenti non consoni con la crisi epidemiologica che stiamo vivendo e che, ripeto, non è ancora finita”.

